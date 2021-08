“Sempre più donna e sempre più bona”, Jasmine Carrisi: il bikini che fa perdere i sensi – FOTO

Jasmine Carrisi ha condiviso su Instagram una serie di scatti e un video in cui si mostra in bikini al mare in compagnia di un amico



La figlia di Al Bano e Loredana Lecciso Jasmine Carrisi ha pubblicato su Instagram alcune foto e un video mentre è al mare. La trapper si sta concedendo un po’ di sano relax in attesa delle nuove avventure televisive e musicali che le riserverà la prossima stagione.

L’anno scorso è uscito il suo singolo “Ego“, che ha riscosso un discreto consenso di pubblico. A maggio scorso ha sfornato un’ altra canzone, intitolata “Calamite – Un tuffo nel cuore” e da un mese ha collaborato con Deny K x Kiko el crazy per il singolo “Stikide“.

Jasmine Carrisi, le foto al mare con il bikini inesistente

