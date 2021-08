“Ricordi le nostre chiacchierate fino a tardi?” Kasia Smutniak e il pensiero indelebile – FOTO

Kasia Smutniak ha condiviso quattro foto su Instagram che hanno richiamato all’attenzione un ricordo indelebile per lei e non solo

L’attrice Kasia Smutniak ha pubblicato poche ore fa un poker di foto in cui c’è lei in versione estiva e tra i commenti spicca quello di un personaggio molto noto. La polacca naturalizzata italiana, che domani compirà 42 anni, è una stella nel firmamento del cinema nostrano con perle indelebili rimaste nella storia.

Tra le sue interpretazioni di maggior rilievo spicca quella della protagonista in “Allacciate le cinture” con Francesco Arca del regista turco Ferzan Ozpetek, per cui è stata nominata anche come migliore attrice ai David di Donatello del 2014.

Kasia Smutniak, le foto al mare e il ricordo indelebile

La bellissima attrice e modella ha pubblicato sui social quattro scatti in cui è ritratta lei su una sedia a sdraio a bordo piscina in una delle notti d’estate. Tanti i commenti che le sono arrivati a margine delle sue immagini compreso quello del noto personaggio, una sua carissima amica e collega.

Dal suo profilo ufficiale Instagram Gabriella Pession ha scritto: “Ricordi la nostra copertina e chiacchiera fino alle 4 di mattina ? Che nostalgia. Baci da LA”. Così l’attrice italiana con cittadinanza statunitense di 43 anni ha commentato il post di Kasia Smutniak, probabilmente ricordando una vacanza trascorsa insieme nel medesimo posto del cuore.

Le due attrici non hanno mai recitato insieme pur essendo grandi amiche e molto brave nel loro lavoro. Un’altra magistrale interpretazione della quasi 42enne polacca è stata in “Perfetti sconosciuti” del 2016 di Paolo Genovese. Questo film mostra come la vita di coppia potrebbe essere messa in crisi se il cellulare di ognuno fosse alla portata del partner e di tutti.

Una pellicola che è diventata un successo e nel luglio 2019 è entrata nel Guinness dei Primati per essere il film con più remake in assoluto, ben 18. Inoltre un sondaggio del Corriere della Sera di dicembre dello stesso anno ha decretato “Perfetti sconosciuti” come l’opera cinematografica più bella degli anni 2010.