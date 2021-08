E’ il momento di rivolgere il triste addio alla grandissima attrice Piera Degli Esposti. L’artista è morta oggi a 83 anni.

E’ morta oggi, 14 agosto 2021, ad 83 anni, la grande attrice Piera Degli Esposti. L’artista bolognese si trovava a convivere con una malattia da diversi anni. Amante del teatro e del panorama letterario fin da giovanissima, quanto appartenente alla generazione degli anni sessanta, nonché in stretto rapporto di collaborazione con Gigi Proietti nei suoi primi anni d’attività, Piera ha interpretato classici intramontabili quanto opere rivolte alla modernità. Fra questi uno dei drammaturghi più rappresentativi, oltre alla tradizione shakespeariana, fu quello di Jean Giraudoux.

Una vita all’insegna della sua più grande passione, quella della recitazione, uno studio rivolto totalmente all’essere umano. Di primi ruoli interpretati già in pellicole di ampio spessore, la “Medea” di Piera Paolo Pasolini, a “Sogni D’Oro” di Nanni Moretti, e poi ancora lasciatasi guidare da Giuseppe Tornatore in “La Sconosciuta“, da Sorrentino ne “Il Divo“. E ancora nella commedia di Giovanni Veronesi di “Genitori & Figli – agitare bene prima dell’uso“, fino ad una delle ultime in uscita nelle sale nel vicino 2017 di “Assolo“, con la regia di Laura Morante.

Leggi anche —>>> E’ morto Gino Strada: addio al fondatore di Emergency

E’ morta l’attrice Pietra Degli Esposti, una donna all’avanguardia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da RB Casting (@rbcasting)

Potrebbe interessarti anche —>>> Afghanistan, talebani forzano oltre le porte di Kabul: “si preparino ad evacuare”

Si è spenta stamani all’ospedale Santo Spirito della capitale, dove era stata ricoverata dall’inizio del mese di giugno. Le sue condizioni non erano migliorate negli ultimi mesi, fino di oggi. Il mondo dello spettacolo perde un’interprete poliedrica, sensibile e di immensa giovialità d’animo.

Sarà impossibile dimenticare anche il suo ruolo di nonna e mamma infinitamente premurosa in “Tutti Pazzi Per Amore“, fiction andata in onda con successo dal 2008 fino al 2012. Oppure si potrà rivolgersi al ricordo di un contributo d’eccellenza nel film, adattato per il pubblico televisivo, de “Il conte di Montecristo” e trasmesso nell’ancor più lontano 1966. E, come in molti faranno fatica a dimenticare, a pochi mesi soltanto da quello che fu invece il suo esordio ufficiale sul grande schermo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eleonora Bagarotti (@eleonora_bagarotti)

Amicizia e ancora importanti esperienze artistiche difficili da ricordare tutti in una volta per il suo inesauribile contributo nei confronti della recitazione. Vette importanti raggiunte infine anche al fianco di Lina Wertmüller. A riconoscere fra i primi il talento e lo spirito ricolmo di novità rivoluzionaria e d’avanguardia in Piera fu difatti il maestro Eduardo De Filippo.