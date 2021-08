Elena Santarelli ed uno scatto che parla da solo. Eleganza e sensualità in un colpo solo. I fan la inondano di risposte

Che lei abbia uno dei fisici più amati e invidiati della tv e del web è risaputo. Gambe lunghissime ed una silhouette perfetta. Forme asciutte e senza esagerazioni ma che al loro posto e senza ritocchi, riescono a smuovere i sentimenti più caldi dei suoi fan.

Parliamo di Elena Santarelli che in questa estate ci regala su Instagram il meglio di sè, tra bikini, costumi interi e vestiti serali. Sempre tantissimi cuori e commenti per lei e poi un complimento speciale da un’altra donna dello spettacolo. Alessia Marcuzzi la definisce “Bona”.

Elena Santarelli, “profumata e ordinata”: quanta bellezza

Ci delizia con un nuovo scatto dalla Sardegna Elena Santarelli nel pomeriggio di oggi. Come sempre la moglie di Bernardo Corradi non propone eccessi ma tanta eleganza ed un look che non è mai scontato.

Ironizza sul caldo torrido di questi giorni la bella Elena e chiede a tutti i suoi fan se nelle altre parti d’Italia faccia tanto caldo. “Ordinata,non sudata e profumata 😂 Erano le 11/00, ora della foto 🤪 #sardinia #sardiniaexperience Come si sta dalle vostre parti ? 💋”.

Per lei le risposte arrivano a pioggia e tutti i suoi quasi 2 milioni di follower danno la propria testimonianza. Ovunque, in pratica, fa caldo con temperature altissime. Anche in Sardegna il caldo si fa sentire ed Elena spiega che la foto è stata scattata prima che la sua giornata sotto al sole iniziasse.

Capelli bagnati, sicuramente dopo essere uscita dalla doccia, occhiali da sole scuri, ed un abitino tra il rosa e il rosso legato in vita che si apre e sale verso le parti più calde con uno spacco esagerato.

Non si vede praticamente nulla, se non qualcosa di nero, intimo o costume, che Elena indossa di sotto. Ma è proprio questo vedo non vedo che attira l’attenzione dei follower ed oltre le risposte sul meteo fa partire i complimenti più diversi. Tra tutti, un fan le dice “Strafiga”.

La Santarelli appoggiata ad un tavolino mostra le sue gambe chilometriche ed un fisico perfetto, asciutto e scolpito, merito degli allenamenti continui che fa e di un’alimentazione sana ed equilibrata che segue.