“Ballando con le stelle”, la storica coppia dice addio a tutto

Una coppia nata tra le fila del programma di Rai 1 ha ufficializzato la rottura con un annuncio rivelato sui giornali, vediamo di chi si tratta.

La prossima stagione di “Ballando con le stelle” ci riserverà grandi sorprese. Non solo l’addio a Raimondo Todaro e Guillermo Mariotto che abbandonano rispettivamente i ruoli di maestro di ballo per passare alla concorrenza di “Amici”, e giudice che invece vuole tornare alla sua passione per la moda fin troppo messa da parte.

Il programma condotto da Milly Carlucci però vedrà anche esibirsi sul palco due maestri che hanno deciso in questi giorni di porre fine alla loro relazione nata proprio tra le fila dello show. Nonostante però i due abbiano deciso di prendere strade diverse, probabilmente dovranno ancora frequentarsi a lungo, almeno nello studio di “Ballando con le Stelle”. Capito di chi stiamo parlando?

“Ballando”: è finita tra Lucrezia Lando e Marco De Angelis

Lucrezia Lando è stata al centro della scena nella scorsa edizione del programma con Gilles Rocca che ha vinto la finalissima. Corteggiatissima da Marco De Angelis non appena è entrata a far parte del cast di “Ballando” nel 2020, alla fine aveva ceduto e si era innamorata del collega.

A distanza di un anno però lei ha fatto marcia indietro e ha voluto troncare la relazione spiegando le sue ragioni in un’intervista al settimanale DiPiù, confessando che la decisione non è stata per nulla semplice.

“Ho capito – ha affermato – che l’amore, in questo momento, era un freno alla mia ambizione di migliorarmi. Ma forse la colpa è stata anche della passione, che era finita. A Marco auguro tutto il bene del mondo”.

La relazione era però molto intensa, la coppia parlava già di convivenza e avevano conosciuto le rispettive famiglie. In molti ora sperano in un ripensamento della giovane ballerina, magari il ritrovarsi in autunno sotto lo stesso “tetto” potrà farle cambiare idea.