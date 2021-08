“Con te ho scoperto di…”, Rosalinda fa tremare i fan: l’annuncio che commuove, c’entra Zenga – FOTO

Rosalinda Cannavò fa tremare il web: l’annuncio dolcissimo ha fatto sciogliere i fan. C’entra il fidanzato Andrea Zenga

L’amore tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga sta crescendo ogni giorno di più, come i due ex gieffini non mancano di sottolineare tramite i rispettivi profili social. Quando l’attrice e il personal trainer si conobbero al “Gf Vip”, la siciliana era fidanzata da ben dieci anni con l’ex Giuliano Condorelli. Il loro amore, nel corso del tempo, si era però tramutato in un sentimento di stima e di affetto, come la Cannavò aveva più volte sottolineato. Con Zenga, al contrario, la passione è alle stelle anche dopo svariati mesi. Di recente, tramite Instagram, Rosalinda ha fatto un annuncio che ha sconvolto gli utenti: la verità è venuta a galla.

Rosalinda fa tremare i fan: l’annuncio che commuove, c’entra Zenga – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rosalinda Cannavò (@adua.del.vesco)

Nonostante i fan avessero ben chiaro il sentimento che unisce Rosalinda e Zenga, l’ultimo post dell’attrice siciliana ha ulteriormente sottolineato la straordinarietà di questo amore. La verità, dopo svariati mesi, è venuta finalmente a galla: l’ex gieffina, per il fidanzato, prova una passione che non si sarebbe mai aspettata di provare grazie ad un programma televisivo. “Sei arrivato nella mia vita in un momento in cui tutto andava bene“, ha esordito Rosalinda nella didascalia che accompagna il suo ultimo post.

La Cannavò, tramite una dichiarazione che ha lasciato gli utenti di stucco, ha spiegato che l’arrivo di Zenga ha decisamente sconvolto i suoi piani. Se l’attrice aveva imparato a bastarsi e a riscoprire la propria forza ed indipendenza, il legame con Andrea è stata la vera ciliegina sulla torta. “Avevo bisogno di te, perché ero già felice, ma con te ho scoperto di esserlo ancora di più“, ha chiosato Rosalinda, lasciando trasparire tutto il proprio amore.

Nello scatto, i due fidanzati si guardano complici e si stringono l’uno all’altra, dando prova della complicità che li unisce. I fan non hanno dubbi: un amore come il loro non conoscerà mai la parola “fine”.