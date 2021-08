Serena Garitta, il video che fa impazzire i fan su Instagram. Immersa nel mare, l’ex vincitrice del Grande Fratello seduce in bikini come una sirena: irresistibile visione

Ciclone di fascino e sensualità, Serena Garitta viene notata giovanissima da un talent scout grazie alle sue caratteristiche, che le sono valse la fortunata partecipazione al “Grande Fratello” nell’indimenticabile edizione del 2004. Vinta con il 63% di voti, l’ex gieffina ha conquistato il pubblico a casa, ottenendo diverse opportunità per la sua carriera.

Molte le partecipazioni televisive che vanta, come la prima da inviata al celebre programma “Lucignolo“, o le ultime a “Domenica Live” e “Ogni mattina” nelle vesti di opinionista. L’innegabile sensualità che contraddistingue la genovese, che subito dopo il reality ha posato per un calendario sexy, non è cambiata nel corso di questi 17 anni, come dimostra costantemente sui social.

Molto attiva su Instagram, dove registra oltre 300 mila followers, condivide con gli ammirati fan la sua quotidianità, fatta di bellezza e semplicità. Il tema che attualmente regna sul suo profilo è la vacanza estiva, che racconta attraverso scatti in bikini che stuzzicano la fantasia. Un valido esempio viene offerto dall’ultimo video postato, che la ritrae in costume immersa nel mare e baciata dal sole, dove esibisce la sua fisicità mozzafiato, per l’estasi del web.

Serena Garitta, intramontabile sensualità

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Serena Garitta (@serenupi)

Serena Garitta condivide con i followers su Instagram le sue vacanze, riassunte in un video che trasporta i fan direttamente sulla spiaggia. Immersa nelle acque in bikini, esibisce la sua silhouette di profilo, dove le curve esplosive catturano lo sguardo dello spettatore.

Illuminata dalla calda luce del sole che caratterizza il tramonto, si abbandona al mare, per la totale ammirazione dei fan senza respiro. Segue la passeggiata sul bagnasciuga, che restituisce quasi il profumo del sale e il rumore delle onde, con il focus finale sulla conchiglia raccolta. Non può assolutamente mancare un frame in compagnia dell’adorato figlio, che bacia con tutto il suo amore.

Il video conquista il web, che si inchina davanti alla sua strabiliante bellezza, in commenti che riassumono il suo potere seduttivo: “Come una sirena“, “Venere che esce dal mare“, “Sei uno spettacolo“.