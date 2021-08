Nunzia De Girolamo continua ad infuocare il mondo di Instagram con i suoi contenuti da urlo: la conduttrice si scopre in spiaggia e stuzzica la fantasia dei seguaci.

Quest’estate è davvero molto calda e a tratti l’afa è addirittura insopportabile. Chi vuole rinfrescarsi rilassandosi sotto l’ombrellone e navigando un po’ su Instagram, ha completamente sbagliato strategia. Le modelle, le showgirl e le conduttrici stanno facendo una specie di battaglia sui social, infuocando letteralmente anche il mondo del web con i loro scatti mostruosi.

Nunzia De Girolamo, praticamente ogni giorno, sta alzando la temperatura sul noto servizio di rete sociale pubblicando fotografie meravigliose in cui mostra la sua bellezza sconvolgente e le sue curve da infarto. Il volto di ‘Ciao Maschio’ (il programma è andato così bene che la Rai ha deciso di confermarlo per una seconda stagione), poco fa, ha piazzato tra le sue stories una fotografia che ha mandato tutti in visibilio.

Nunzia De Girolamo si scopre in spiaggia: la conduttrice è pazzesca

