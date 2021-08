Elisabetta Gregoraci, continuano le vacanze “spericolate”. Tutta la bellezza della conduttrice in bikini esibita da ogni prospettiva, tripudio di curve: pazzesca

Dopo le vacanze in Costa Smeralda, le cui immagini ancora destano emozioni travolgenti, Elisabetta Gregoraci torna nella regione natale per dedicarsi a un’altra tappa del suo viaggio estivo. L’inarrestabile conduttrice, in seguito alla chiacchierata e apprezzata partecipazione al “Grande Fratello Vip“, ha appena presentato un’altra edizione di “Battiti Live“, appena conclusa con enorme successo.

In attesa di tornare sul piccolo schermo al fianco di Enrico Papi nella partecipazione al celebre programma “Scherzi a Parte” in previsione per settembre, Elisabetta Gregoraci si dedica un periodo all’insegna del relax, ma anche di spericolato divertimento. Rigorosamente in bikini seducenti, la showgirl stupisce il web con la sua perfetta forma fisica, che dimostra la metà dei suoi 41 anni.

Proprio nell’affrontare una nuova adrenalinica esperienza sportiva, esibisce il suo corpo statuario da ogni prospettiva, infiammando il web con un’incredibile esplosione di sensualità senza precedenti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE—> “Perché ho guardato le te**e per tutte e 7 le FOTO?”, Diletta Leotta, scatti da impazzire e c’è pure Elodie…

Elisabetta Gregoraci, statua di sensualità

NON PERDERTI ANCHE—> Inès Trocchia, la fotomodella campana che ha il mondo ai suoi piedi – FOTO

Nuova avventura per Elisabetta Gregoraci, che mostra un nuovo lato di sè sui social, quello più spericolato. In Costa Smeralda aveva già dato prova del suo coraggio in mare, nell’impresa del wakeboard, sport acquatico che unisce lo snowboard e lo sci nautico in un perfetto connubio di emozioni.

Esperienza condivisa con i numerosi fan su Instagram, con tanto di descrizione: “Per la prima volta: wake board! È stato divertentissimo… anche se il giorno dopo ero piena di dolori. Risultato: lo rifarei“. Questa volta si trova a Tropea, e ha scelto un’interessante variante del surf: stand up paddle, che come suggerisce il nome, prevede lo stare in piedi sulla tavola.

Caratteristica di questo sport che mette totalmente in luce la sconvolgente bellezza della conduttrice, che esibisce un corpo statuario ai limiti dell’immaginazione. Il costume fatica a contenere le curve procaci, mentre sottolinea la perfezione della sua silhouette, evidente da ogni prospettiva.

Sportiva e bellissima, la showgirl si dimostra una temeraria sperimentatrice di avventure, completando ancora di più il quadro di qualità che la rende una delle donne più ammirate d’Italia.