Cristina Marino si gode le vacanze in Sicilia e ci regala attimi di quotidianità. Dopo la polemica, il sorriso più bello

Dopo la Puglia, la sua terra, Cristina Marino e Luca Argentero, da poco marito e moglie, sbaracano in un’altra delle regioni più belle d’Italia, la Sicilia. Insieme a loro la piccola Nina Speranza che ha poco più di un anno. I due fin dalla sua nascita hanno preferito non mostrarla in volto tutelando la privacy della piccola.

E anche ora che Nina è un po’ più grande la loro idea non cambia. Lo ha precisato Cristina a NuovoTv: “Non amo mostrare Nina sul web, per me è troppo preziosa” ha detto. E così anche in vacanza, i neo sposi ci regalano dei momenti della quotidianità ma senza mai mostrare il viso della piccola.

Cristina Marino, sulla sdraio in costume: una visione

Cristina Marino ci regala alcuni frame delle sua vacanza in Sicilia con la sua bellissima famiglia. Un momento di relax, spensieratezza e felicità che non ha eguali. La bella showgirl immortala tanti momenti diversi ma quello che colpisce più di tutti è il primo scatto che la mostra in tutta la sua bellezza.

Bikini pazzesco e fisico di marmo. Cristina sulla sdraio si mostra sorridente quasi a dare una risposta a quelle polemiche che si sono sollevate sotto uno dei suoi ultimi post nei quali si mostrava appena sveglia con maglia micro e uno slip che metteva in risalto il suo imperioso lato B. “E meno male che desideri far capire altro….” aveva criticato un utente accusandola di predicare bene e razzolare male.

Ma lady Argentero ha messo tutto dietro le spalle e ha continuato per la sua strada. Del resto alcuni commenti non possono mettere in crisi un percorso come il suo unico nel suo genere, dalle passerelle al cinema, passando per la scrittura ed il fitness con un metodo di allenamento tutto suo “Be Fancy Fit”.

Lo scatto in bianco e nero nel quale Cristina ride spensierata per lei rappresenta il ritorno alle “ORIGINI – così come scrive a corredo delle foto – Tradizione, Libertà, Bellezza, Amore”.

Tutto questo è per lei la Sicilia, una terra magica che la rende più bella e sensuale che mai. Uno scoscio di applausi e un rincorrersi di like.