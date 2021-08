Mercedesz ringrazia tutti su Instagram con una serie di foto che scaldano il cuore. Per lei il regalo più bello

A lungo ha fatto parlare di lei e del suo amore con uno dei tronisti di “Uomini e donne”. Un amore passionale il loro che le è costato anche l’allontanamento con sua mamma e alla fine la rottura improvvisa.

Parliamo di Mercedesz che ha lasciato Lucas Peracchi che, in alcune interviste, ha detto: “Io non me l’aspettavo”. L’allusione al fatto che la decisione dell’infuencer dipendesse da un’altra conoscenza non era sbagliata. Vi spieghiamo perché.

Mercedesz in abito bianco: “Grazie a tutti”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mercedesz Henger (@mjmemi)

Mercedesz, la figlia di Eva, torna a sorridere dopo un periodo di buio sentimentale non facile. La bella e giunonica influencer ha festeggiato il suo compleanno con gli affetti più cari e ha ritrovato il sorriso dopo un po’ di tempo.

Lo dice senza remore e senza nascondersi. Per lei, festeggiare in compagnia dei suoi cari, è stato il regalo più bello e prezioso. Per ringraziare tutti per gli auguri ricevuti, Mercedesz seleziona gli scatti più belli che immortalano la sua felicità nel giorno del suo 30esimo compleanno.

“È stato veramente bello ricevere tanto affetto in questa giornata… – scrive a corredo del post – Sembra molto scontato dirlo, ma nel mio caso è pura verità”. Tra i tanti volti che le sono accanto anche il suo nuovo fidanzato, Edoardo Ercole, il figlio di Serena Grandi. I due si abbracciano, si guardano in modo complice e sorridono.

Edoardo, dal canto suo, si inginocchia e le chiede di sposarla con un anello “di plastica” a suo dire. Che ci sia davvero un matrimonio in arrivo? Le parole del figlio della Grandi sono importanti. Definisce Mercedesz “amica, sorella, moglie TUTTO” promettendo di restarle accanto per sempre.

Per la figlia dell’ex porno star è stato un compleanno magico e pieno di emozioni che di sicuro non dimenticherà. “Ringrazio tutti quelli che sono riusciti ad essere presenti perché il regalo più bello è stato poter spendere – continua l’influencer – questa giornata con le persone a cui voglio bene”.

Vestita di bianco la figlia di Eva che non è presnete negli scatti, mostra a tutti la sua serenità e la sua bellezza.