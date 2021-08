“Il sole e la luna”, Veronica Ferraro “double passion” con l’amica del cuore: mise elegante esalta le aderenze – FOTO

Veronica Ferraro accende la passione dei fan di Instagram con un raddoppio di bellezza con la sua amica del cuore: sensualissime.

Tra le fashion blogger più seguite del panorama social e dello spettacolo in generale, Veronica Ferraro ha attirato tutte le attenzioni su di sè, in uno scatto da far venire la pelle d’oca.

Nel corso della sua irraggiungibile carriera da un punto di vista della moda, la diva dal look biondo speciale ha fatto parlare di sè anche in amore. Oggi la blogger è sposata con Giorgio Merlino, con il quale convive alcuni mesi all’anno nella fantastica cornice di Los Angeles.

Quando è in Italia, nella sua amatissima Milano, Veronica cerca di migliorarsi personalmente, confrontandosi con le sue migliori amiche di sempre.

Una fra le tante è Chiara Biasi, con la quale vanta un rapporto speciale, condito da diverse idee in comune, proprio come accade in occasione dei meeting aziendali con la sua vera e propria amica del cuore, con la quale è uscita allo scoperto poche ore fa

Veronica Ferraro, una serie di scatti accattivanti in speciale compagnia: passione totale

