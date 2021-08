Andrea Delogu, lo scatto che stuzzica i fan su Instagram. La conduttrice sfoggia le curve esplosive in primo piano, tripudio di sensualità in bikini: strepitosa

Solitamente molto attiva sui social, Andrea Delogu supera persino i suoi stessi standard in questo periodo estivo di folli vacanze e notti di divertimento. Vera e propria star di Instagram, piattaforma che utilizza in maniera del tutto originale, per un collage di scatti e parole accuratamente selezionate, nel quale vige la sua pungente e inconfondibile ironia.

Bellezza prorompente ed affascinante, sa sfoggiare con eleganza la sua sensualità, come mai presente in questo viaggio all’insegna della femminilità. Accompagnata dall’inseparabile amica Ema Stokholma, il loro viaggio di avventure è stato rigorosamente condiviso con i fan, e restituito alla perfezione dagli esilaranti scatti, ricchi del loro entusiasmo. Anche in tale occasione, la conduttrice ha saputo regalare irresistibili lezioni di seduzione, raggiungendo il picco nell’ultima diapositiva postata tra le stories.

Andrea Delogu, bikini animalier per un mood “selvaggio”

L’anno appena trascorso si è rivelato particolarmente travagliato per Andrea Delogu, segnato dalla crisi matrimoniale con l’attore Francesco Montanari, sposato nel 2016. La fine della loro relazione, nonostante gli evidenti segnali, non è mai stata confermata o smentita dalla conduttrice. A riprova della conclusione del loro rapporto si aggiunge la mancata apparizione dei due insieme, i quali vivrebbero in case separate da gennaio. Non passa inosservato neanche l’unfollow su Instagram, ed altri indizi social che rendono chiaro un loro allontanamento.

Necessarie le vacanze in compagnai dell’amica più speciale, Ema Stokholma, per rimediare alle difficoltà affrontate. Il viaggio tra le due colleghe, segnato dal folle divertimento, si è rivelato un’iniezione di entusiasmo per i social, ma anche di estrema sensualità. Un clamoroso esempio viene offerto da Andrea Delogu in uno degli ultimi scatti postati tra le stories, dove spicca la sua immagine in un bikini da urlo.

Primo piano di seduzione, la conduttrice ammalia i fan con il suo sguardo magnetico, ed il focus puntato sulle curve esplosive, evidenziate dal costume animalier. Simbolo di bellezza e charme, ancora una volta impone la sua unicità al web, che ne ammira l’inafferrabile fascino.