“Si vedono due balconi”, Claudia Ruggeri scollatura devastante e zoom sulle curve: fanno girare la testa – FOTO

Claudia Ruggeri manda in tilt i piani dei followers con uno scatto panoramico da capogiro. Curve e scollatura travolgenti: sensualissima.

La “Miss” di Avanti un Altro, Claudia Ruggeri ha lanciato una pubblicazione via Instagram, alle prime ore del mattino che ha fatto innamorare tutti a prima vista.

In attesa dell’inizio della nuova stagione televisiva, la soubrette di Canale 5 ha dimostrato ancora una volta di meritarsi un posto tra le preferenze degli appassionati.

Claudia aveva iniziato la stagione in sordina per poi prendere il volo, togliendosi l’etichetta di “raccomandata” che l’era stata attribuita malauguratamente da qualche detrattore di turno.

Con il passare dei mesi, la diva dello spettacolo moderno ha dimostrato anche di meritare il posto e la riconferma sul piccolo schermo, grazie alle sue doti innate di bellezza.

Caratteristiche uniche del suo repertorio, palesatesi come se non bastasse in occasione di una vacanza entusiasmante in Puglia, in compagnia del suo “principe azzurro”

Claudia Ruggeri, spettacolo panoramico di elevato profilo: uno schianto

