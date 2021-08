Chiara Ferragni si è lanciata in una nuova avventura imprenditoriale. Ecco cosa ha creato l’influencer più famosa d’Italia.

Chiara Ferragni è un pozzo di idee? Questa volta l’influencer più famosa d’Italia ha stupito il pubblico tirando fuori dal cilindro un nuovo progetto inaspettato. La 34enne di Cremona dopo aver lanciato un suo blog, una sua linea di abbigliamento per donna e bambino, un suo uovo di pasqua, nonché un temporary caffè al fianco di Nespresso, si è avventurata in una nuova sfida in un settore inaspettato.

L’attività dell’imprenditrice digitale è inarrestabile, come d’altronde i suoi successi che l’hanno portata a essere quella che è oggi. All’intensa vita lavorativa si aggiungono i traguardi personali raggiunti da Chiara che ha dato alla luce la scorsa primavera la seconda figlia Vittoria. Su Instagram gli scatti quotidiani della piccola al fianco del fratello Leone conquistano i 24milioni di follower della moglie di Fedez.

Il profilo di Chiara è seguitissimo e proprio nell’ultimo post pubblicato l’influencer ha annunciato il nuovo progetto imprenditoriale stupendo tutti.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Alessandro Cattelan, cambio di vita: quei nuovi progetti che stupiscono tutti

Chiara Ferragni: quella novità stupisce i fan

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Madonna festeggia i suoi 63 anni in Italia: il party esagerato stupisce

200mila like e 2mila commenti. L’ultimo post di Chiara Ferragni ha conquistato i fan in estasi per il nuovo progetto lanciato dall’influencer più famosa d’Italia. Si tratta di un carosello di foto che la ritraggono con in mano la sua prima collezione, realizzata in collaborazione con Pigna, dedicata al mondo della cancelleria.

Dagli astucci, ai quaderni, alle matite, Chiara e la cartoleria diventano così un binomio reale che prospetta per quest’anno un ritorno a scuola all’insegna del fashion. La linea firmata Chiaraferragnibrand è un concentrato di glitter, colori pastello e grafiche che ritraggono il cane dell’influencer e una mini versione dell’influencer.

Il post è un carosello di foto dedicate alla cancelleria realizzata da Chiara impreziosita dal suo famoso logo a forma di occhio. Alcuni scatti mostrano l’imprenditrice sorridente con in mano alcuni dei pezzi della collezione che conquista subito i fan.

“La mia prima collezione con Pigna è disponibile in preordine sul mio sito ChiaraFerragnibrand già da oggi e dal 23 agosto nei migliori negozi di cartoleria in Italia. Spero vi piaccia, io ne sono innamorata”, la didascalia al post.

“Totale”, “Voglio tutto”, “Vorrei ritornare a scuola”, “Wow” , “Voglio il diario”, “Felice di ritornare a scuola”, sono solo alcuni di commenti che si leggono sotto al post che dimostrano come la nuova linea dell’influencer abbia già incantato tutti.