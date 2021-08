Madonna ha spento 63 candeline. Per l’occasione la regina del pop ha festeggiato in Italia con un party esclusivo.

Regina assoluta del pop, icona di stile, talento unico, carisma da vendere. Madonna ha festeggiato ieri 63 anni puntando sull’Italia per celebrare la ricorrenza. Diva indiscussa dagli anni Ottanta, nonché vera influencer di tendenze, la poliedrica artistica ha conquistato il mondo intero dominando la scena con le sue hit e i suoi look intramontabili.

Madonna Louise Veronica Ciccone è nata il 16 agosto del 1958 nel Michigan da padre di origini italiane. I nonni paterni della cantante sono infatti abruzzesi.

Legata da sempre al Bel Paese ha scelto la Puglia quale luogo della sua incredibile festa dei suoi 63 anni. Nonostante il passare degli anni, il talento e il fascino dell’artista italo-americana sono intramontabili, tanto che miss Ciccone non smette di conquistare generazione dopo generazione.

La cantante, famosa a livello planetario, ha potuto scoprire le bellezze pugliesi, rimanendone fin da subito incantata, a seguito della sua partecipazione a un matrimonio nel 2016 per poi tornare nel 2017 proprio per festeggiare il compleanno. Anche per quest’anno ha scelto la medesima meta organizzando il party al Borgo Egnazia Hotel, lussuoso albergo situato a Savelletri di Fasano nei pressi di Brindisi.

Madonna: il party e quella scelta inaspettata

Il party per festeggiare i 63 anni di Madonna, tenutosi in Puglia, ha catturato l’attenzione di tutti. In particolare i momenti condivisi nelle storie di Instagram di Joshua Lee Cummings, modello e suo grande amico, hanno stupito il web diventando virali. Arrivata su un cavallo bianco, Madonna ha sorpreso tutti con una festa incredibile.

Immersi in uno scenario romantico, tra luci e natura, gli ospiti hanno celebrato la star a una tavolata bianca imbandita con fiori e candele. Al party hanno preso parte la sua famiglia e i suoi amici più intimi sopresi da un finale inaspettato. Per la regina del pop niente torta e candeline per i 63 anni ma solo coni gelato per tutti.

Immancabile però la canzoncina di buon compleanno intonata dalla festeggiata stessa.