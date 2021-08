Nina Moric bellissima nella notte, il fisico è statuario che spettacolo – FOTO

La bella Nina Moric ha condiviso una foto su instagram dove appare magnifica con uno stacco di coscia incredibile

Nina Moric è bellissima su instagram nel suo ultimo scatto, indossa un paio di shorts che evidenziano il suo stacco di coscia incredibile. Lo scatto è pazzesco con la luna dietro che riflette sul mare. Lei è in piedi sulla spiaggia che si mette in posa. Arriva il commento di Lele Mora che scrive:”Complimenti signora Moric sei un mito bacioni da lele”. Il commento non ha avuto rispondo però dalla bella modella croata.

Nina Moric e il rapporto burrascoso con Fabrizio Corona

Dopo vari riavvicinamenti all’ex marito, la Moric ha deciso di chiudere ogni rapporto con lui. La goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso sarebbe stata l’ennesima imboscata da parte dei paparazzati chiamati appositamente da Corona per immortalare lui e l’ex moglie in un momento tenero in cui si abbracciavano. Lei ha scritto un post spiegando che è stato tutto costruito da lui come un teatrino per far credere al pubblico in un riavvicinamento che però la Moric sostiene che lui non ha mai voluto davvero. Ancora una volta dunque è guerra tra gli ex coniugi.

Già mesi fa lei aveva fatto un appello al figlio di tornare da lei perché chiamava la madre dicendo che Corona era ingestibile e aggressivo. D’altro canto Corona affermava l’esatto contrario e per un certo periodo il figlio Carlos stava dalla sua parte. Ad oggi le posizioni si sono invertite e Carlos sta con la mamma. Dopo diversi tentativi di Corona di riavvicinarsi pubblicando foto dell’ex moglie e venerandola. Forse è riuscito a a fare breccia nel cuore della Moric che ha ricondiviso ieri una storia pubblicata da Corona dove si vede il figlio nuotare in acqua e ha scritto “Ti amo come te nessuno mai. Grazie Ninja”.

Il video probabilmente lo ha mandato la Moric all’ex marito per fargli vedere il figlio. Poi l’ex re dei paparazzi ha condiviso una foto sul suo profilo di Nina e Carlos sulla spiaggia mettendo un cuore. La Moric ha commentando:”Nostro capolavoro”. A quanto pare dunque i due hanno ritrovato un equilibrio facendo pace ancora una volta per il bene di Carlos.