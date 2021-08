Beppe Vessicchio, sapete perchè ha detto addio ad “Amici” di Maria De Filippi? Fuori la verità

Beppe Vessicchio. Il famoso direttore d’orchestra divenuto anche celebre personaggio televisivo ha svelato perché non ha continuato il suo percorso ad “Amici” di Maria De Filippi

“Dirige l’orchestra il Maestro Beppe Vessicchio“. Questa frase è stata per anni ricorrente, anno dopo anno, in varie edizioni del Festival di Sanremo, quasi da diventare un tormentone, invitandoci ad assistere allo spettacolo più atteso e importante del nostro paese.

Beppe Vessicchio è, infatti, senza dubbio uno dei direttori d’orchestra e arrangiatori più celebri del panorama della musica leggera italiana. Ha avuto grande risonanza televisiva non solo grazie alle sue numerose partecipazioni alla kermesse canora al teatro Ariston ma successivamente tramite il suo ruolo insegnante al popolare talent show di Canale 5 “Amici” di Maria De Filippi.

Beppe Vessicchio spiega il motivo che lo ha fatto allontanare da “Amici”

Beppe Vessicchio ha alle spalle una carriera sfolgorante. Tra le sue collaborazioni spiccano nomi di fama incommensurabile. Citiamo, per esempio: Roberto Vecchioni, Andrea Bocelli, Zucchero, Biagio Antonacci, Ornella Vanoni, Ivana Spagna.

È stato direttore d’orchestra di ben quattro brani che sono risultati vincitori nelle edizioni in cui hanno partecipato al Festival di Sanremo: nel 2000 “Sentimento” della Piccola Orchestra Avion Travel, nel 2003 “Per dire di no” di Alexia, nel 2010 “Per tutte le volte che” di Valerio Scanu e, infine, nel 2011, “Chiamami ancora amore” del già citato Roberto Vecchioni.

Beppe Vessicchio si è aperto in una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera in cui ha aperto una finestra sul suo mondo interiore. Ha raccontato di aver intrapreso da giovane gli studi in architettura, ben consapevole fin dall’inizio che sarebbe stata la musica il suo percorso preferito. Ha quindi indirizzato tutto il suo impegno verso l’unica passione che ardeva veramente dentro il suo cuore e che ancora oggi è motore della sua vita e fonte di grande divertimento.

Perchè ha deciso di lasciare “Amici” nonostante la grande popolarità ottenuta? Di certo i favori del pubblico sono stati lusinghieri, tuttavia qualcosa lo ostacolava. “Sentivo che mi stavo immettendo in un’autostrada in cui facevo le cose per un senso di inerzia, per dovere, per lavoro” – ha rrivelato al Corriere della Sera.

Continua: “Mi sono accorto che senza quel senso di ripetitività potevo fertilizzare la mia musica. E così ho ripreso in mano un pezzo che avevo cominciato a comporre da ragazzo, ho iniziato delle collaborazioni, magari meno stabili ma che mi danno tanta soddisfazione”.