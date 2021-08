“É successo anche a me”. Caterina Balivo, una bellezza al naturale. Niente filtri e makeup: stupenda – FOTO

Caterina Balivo. La conduttrice partenopea sta trascorrendo le vacanze estive in compagnia della famiglia. Mostra piccoli “difetti” che la rendono ancora più affascinante

La conduttrice originaria di Napoli, Caterina Balivo, sta piacevolmente trascorrendo le vacanze estive 2021 tra Capri e la Sardegna. A farle compagnia il marito, il manager finanziario Guido Maria Brera, e i loro due figli: il primogenito Guido Alberto e la piccola Cora. Quest’ultima ha compiuto quattro anni lo scorso 16 agosto. Le immagini della sua festa sono state condivise pubblicamente dalla celebre mamma.

“Hai deciso tu tutto ( la ragazza ha carattere), dalla torta dei ‘Me contro te’, al vestito che guardavi in vetrina da mesi ed è il tuo unico regalo, al costume di tuo fratello” – scrive orgogliosamente la presentatrice.

Poi immagina il futuro della sua bambina, auspicando per lei ogni bene: “Se diventerai una stylist o una stilista non ci meraviglieremo, ma io ti auguro di correre spensierata anche quando dovrai affrontare gli ostacoli che la vita ti porrà”.

Caterina Balivo non nasconde i suoi difetti: una bellezza al naturale

L’ex presentatrice di “Vieni da me” e “Detto fatto” ha un pubblico di quasi 1,5milioni di follower sul suo profilo Instagram ufficiale. Con loro condivide momenti importanti della sua vita privata e apre una finestra sulla sua anima.

L’ultimo post rilasciato sul popolare social network la vede in una situazione inusuale ma che attira senza dubbio enorme simpatia e spirito di solidarietà. Siamo, infatti, abituati a vedere personaggi del mondo dello spettacolo, starlette, modelli e influencer sempre al massimo: make up perfetto, mille filtri fotografici pronti a mascherare ogni imperfezione, addominali scolpiti, nessun segno del passaggio del tempo.

É normale che questo generi in molti un senso d’inadeguatezza. Caterina Balivo scardina i vecchi paradigmi e appare nella sua verità, senza paura.

“Buondì da me e le mie macchie solari tornate come un orologio svizzero” – scrive in didascalia, allegando una foto in primo piano in cui sono evidenti dei segni scuri attorno al suo contorno labbra. Grandi e stupendi occhiali scuri, semi ottagonali, targati Versace coprono i suoi meravigliosi occhi scuri.

Tanto affetto ed empatia dai suoi fan: “É successo anche a me”, “Non si vede niente. Tranquilla, Caterina, come arrivano poi se ne vanno”, “Sei più bella di una medaglia d’oro alle Olimpiadi”, “Ci sono Donne che sono sexy in bikini o in pose osé… Tu sei sexy con un tuo primo piano, con gli occhi coperti… altro che macchie”.