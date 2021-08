“Federico non si arrabbia?”, Chiara Ferragni, jeans attillato e niente maglia: la visuale si ferma lì – FOTO

Chiara Ferragni si guadagna gli apprezzamenti dei suoi followers mediante una compilation bollente: senza maglia, l’inquadratura si interrompe proprio sul più bello

L’influencer più seguita d’Italia continua a mietere vittime su Instagram, la piattaforma in cui è seguita da ben 24 milioni di utenti. Chiara Ferragni, attivissima sui social, condivide ogni singolo istante della propria quotidianità, non mancando di coinvolgere i figli Leone (2018) e Vittoria (2021), avuti dal marito Fedez. Proprio ieri, la coppia ha trascorso una giornata entusiasmante assieme a Mariano Di Vaio ed Eleonora Brunacci, che sono in attesa del loro quarto figlio. Dopo una serie di scatti che hanno immortalato gli esilaranti siparietti della comitiva, la Ferragni ha deciso di sconvolgere gli utenti e di mostrarsi seminuda: la sua schiena scoperta ha ridestato le attenzioni dei fan.

Chiara Ferragni, jeans attillato e niente maglia: la visuale si ferma lì – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

La giornata che Chiara Ferragni e Fedez hanno trascorso assieme alla coppia Di Vaio-Brunacci è stata davvero entusiasmante per i figli delle note star. Il piccolo Leone ha avuto la possibilità di giocare con Nathan Leone e Leonardo Liam, rispettivamente primogenito e secondogenito del modello. Filiberto Noah, che ha appena due anni, ha invece trascorso la maggior parte del tempo fra le braccia di Eleonora Brunacci. La Ferragni, che si dimostra una mamma impeccabile e premurosa, è tuttavia anche un’imprenditrice di successo.

L’influencer, che ha trasformato questo lavoro in un business di enormi proporzioni, riceve sempre una moltitudine di likes su Instagram. L’ultima fotogallery, in particolare, ha mozzato il fiato ai suoi numerosissimi followers. La Ferragni, distesa sul letto, indossa solamente dei jeans attillatissimi, mentre il top striminzito le lascia scoperta la schiena e anche gran parte della pancia. Chiara fissa con sguardo sensuale l’obiettivo, mentre il web implode di fronte al suo fascino disarmante.

“Federico non si arrabbia?“, la provoca un fan, chiaramente deliziato dalla visuale. La bellissima influencer, con i suoi scatti, ha mandato Instagram in tilt.