Miriam Leone, la sensualità si accende con lei: la posa è devastante – FOTO

Miriam Leone, la sensualità porta il suo nome: l’ex Miss Italia continua ad ipnotizzare i fan con i suoi siparietti bollenti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da miriam leone (@mirimeo)

Miriam Leone ha trascorso la maggior parte dell’estate impegnata sui set cinematografici. La stessa attrice, tramite i social, si è spesso lamentata con gli utenti per non essere riuscita a godersi delle rilassanti giornate al mare. In uno degli ultimi post, la Leone ha accompagnato uno scatto in costume con la seguente didascalia: “One day off. Aka non potersi abbronzare perché stai girando un film“. A breve, il pubblico la ritroverà nei panni di Eva Kant in “Diabolik“, la pellicola che la vede recitare al fianco di Luca Marinelli. Quest’oggi, tramite le Instagram stories, Miriam ha manifestato nuovamente la propria nostalgia del mare: gli scatti a luci rosse fanno tremare il web.

NON PERDERTI ANCHE —> “Damiano David lascia i Maneskin”, la risposta del cantante diventa virale

Miriam Leone esplode di sensualità: la posa è devastante – FOTO

NON PERDERTI ANCHE —> “La regina sta tornando”. Jennifer Lopez sexy in tailleur ma l’addome è scoperto: fisico da 10 e lode – FOTO

Le aspettative nei riguardi di “Diabolik“, la pellicola prodotta dai Manetti Bros., aumentano sempre di più. La trasposizione cinematografica delle vicende del famoso ladro vedrà Luca Marinelli e Miriam Leone vestire rispettivamente i panni di Diabolik e di Eva Kant. Della pellicola, ancora avvolta nel mistero, è stato rilasciato il primo trailer circa un mese fa. L’ex Miss Italia, che nel corso di quest’estate si è completamente dedicata al lavoro, ha avuto pochissimo tempo per godersi il mare.

Proprio oggi, la Leone ha deciso di far sorridere gli utenti tramite le Instagram stories. Nel primo scatto condiviso, Miriam ha utilizzato il filtro “mare in Sardegna” per creare uno sfondo degno delle migliori spiagge dell’isola, chiaramente fittizio. Nella clip che segue la foto, in bianco e nero, la modella agita i capelli e sorride di fronte all’obiettivo, mentre la didascalia recita: “Hashtagventiagosto“.

Sicuramente, nonostante i momenti di svago non le siano mancati, la Leone ha preferito focalizzarsi sul lavoro che, scoperto per puro caso, le sta portando grandi soddisfazioni. Tra gli altri riconoscimenti, Miriam ha anche ottenuto un Nastro d’argento per la pellicola “L’amore a domicilio”.