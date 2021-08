Francesca Fialdini ha regalato una gioia ai propri followers pubblicando su Instagram una fotografia in cui indossa un costume fenomenale: il messaggio scritto in didascalia è alquanto interessante.

Francesca Fialdini è una conduttrice (sia televisiva che radiofonica) dotata di grande talento e di grande bellezza. La nativa di Massa scalda sempre il pubblico con il suo sorriso incantevole e con la sua sensualità. La classe 1979 ha lavorato quasi sempre per i programmi Rai. Uno dei suoi ultimi lavori è stato lo speciale ‘Fame d’amore’.

La Fialdini vanta un grande seguito anche sui social network: il suo account è seguito da 159mila followers. Questa sera, la 41enne ha stupito i suoi seguaci condividendo uno scatto in cui indossa un costumino illegale. Le sue gambe chilometriche, così perfette, lasciano senza fiato gli utenti del web.

Francesca Fialdini in bikini è pazzesca: che fisico!

Un post condiviso da Francesca Fialdini (@francifialdini)

“Fisico da dea”: un utente, davanti allo scatto pubblicato poco fa dalla Fialdini, non ha resistito e ha deciso di complimentarsi con lei utilizzando parole davvero eloquenti. Francesca in bikini è spettacolare: il suo corpo non ha praticamente punti deboli e le sue gambe fanno letteralmente sognare i followers.

“Se potete, non dimenticate che l’ avisnazionale non fa mezzo servizio e anche in questa stagione è a disposizione!”, ha scritto nella didascalia. Il messaggio della 41enne è molto importante e non va sottovalutato. La donazione del plasma è di fondamentale importanza e può salvare tantissime persone. Il post ha inanellato 9mila cuoricini e numerosi commenti: i fans hanno inondato il contenuto odierno con complimenti, apprezzamenti e paroline di elogio.

Il volto di ‘Da noi…a ruota libera’, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe sposare finalmente Milo: i due sono molto affiatati e sono reduci da una vacanza incredibile a Forte Dei Marmi.