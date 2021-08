Marianna Vertola la cerniera va giù, curve all’arrembaggio: sguardo che ti inchioda – FOTO

La showgirl e volto televisivo di prestigio, Marianna Vertola fa sognare tutti i suoi fan ad occhi aperti: i dettagli più bollenti.

Grande successo nell’ultimo scatto da “mille e una notte” per Marianna Vertola, la principessa della tv dell’ultimo quinquennio.

Durante il suo coriaceo cammino professionale ha ricoperto diverse cariche, tra cui la tronista del dating show, Uomini e Donne. Nello studio di Maria De Filippi, la diva dello spettacolo si è fatta valere grazie al suo carattere esplosivo e determinato.

Ma qualche anno prima aveva già posto basi interessanti per farsi valere davanti a tutti. E più precisamente durante la partecipazione al reality show, “Temptation Island” e in seguito come velina sportiva di “Sportitalia“.

In generale il volto televisivo di Canale 5 ha una predisposizione ben definita che non ha nulla a che vedere con la tv e i programmi gossip. Già da dopo aver conseguito gli studi scientifici al Liceo aveva un “debole” per la moda e quello rimarrà l’obiettivo da perseguire

Marianna Vertola, lo zoomsulle curve è inevitabile: strepitosa

