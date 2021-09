Giorgia Rossi solo con la camicia e sotto il nulla, backstage “onfire”: “La più bella in assoluto” – FOTO

Giorgia Rossi si presenta alle telecamere social con una posa emozionante per i suoi ammiratori. Outfit striminzito: preludio al “senza veli”.

Per la giornalista, ex Mediaset e conduttrice di “Sportmediaset“, Giorgia Rossi ha cavalcato l’ondata di entusiasmo attorno a lei, sfruttando la componente “social”.

Un periodo d’oro per lei, la nuova “matricola” nelle vesti di inviata di DAZN, alla cui piattaforma streaming certamente porta esperienza e condisce l’azienda di volti sublimi, tra i più cliccati sui social.

Difficile fare previsioni a poche settimane dal suo sbarco ufficiale sulla rete in streaming che ha già posto le basi per un futuro coi “fiocchi”. Giorgia rappresenta nelle vesti di giornalista di calcio, la “ciliegina sulla torta” di una realtà in nettissima ascesa, già a partire da quest’anno.

Il duello con la Leotta ora potrà essere vissuto dal vivo, a colpi di bellezza e fascino inarrivabili. Chi vincerà tra le due lo “scudetto” della bellezza?

Giorgia Rossi, l’atmosfera nello spogliatoio si fa bollente: stratosferica

