Svizzera-Italia, risultato, pagelle e tabelline della super sfida valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali di calcio.

L’Italia, dopo il brutto pareggio contro la Bulgheria, torna in campo per sfidare in trasferta la Svizzera. Nella mente dei tifosi è vivo ancora il ricordo del match degli scorsi Europei di Luglio, vinto in modo netto dagli Azzurri. La squadra di Roberto Mancini si trova al primo posto del girone C valido per le Qualificazioni al prossimo Mondiale che si disputerà in Qatar. La super manifestazione è prevista per il periodo compreso tra Novembre e Dicembre del 2022.

Dopo il pari con la Bulgaria, gli Azzurri sono saliti a quota 10 punti in classifica, a + 4 dalla seconda in classifica (Svizzera, che vanta anche una partita in meno). Per questo motivo, il match di questa sera è estremamente delicato. Ricordiamo ancora che soltanto la prima in classifica si qualifica direttamente ai Mondiali. Il primo tempo è piuttosto bloccato, ma l’Italia dà la sensazione di poter sbloccare il punteggio. Berardi si divora una colossale occasione da gol sbagliando a tu per tu con Sommer. Nella seconda frazione, la banda di Mancini prova a sbloccare il punteggio ma Jorginho sbaglia anche un calcio di rigore. Niente da fare: l’Italia continua la striscia di imbattibilità ma pareggia ancora.

Svizzera-Italia, le pagelle e il tabellino

Ancora un pareggio per l’Italia: dopo l’1 a 1 con la Bulgheria, gli Azzurri non vanno oltre lo 0 a 0 con la Svizzera. La squadra vincitrice dell’ultimo europeo va in diverse occasioni vicino al gol del vantaggio, ma spreca troppo e Sommer è in serata di grazia. L’estremo difensore della Svizzera para anche un calcio di rigore a Jorginho.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma 6; Di Lorenzo 6, Bonucci 6, Chiellini 6.5, Emerson 5.5; Barella 5.5, Jorginho 4.5, Locatelli 5.5 (76′ Verratti); Berardi 5.5(59′ Chiesa 6), Immobile 5(59′ Zaniolo 5.5), Insigne 6. All. Mancini

SVIZZERA (4-3-2-1): Sommer 7.5; Widmer 6, Elvedi 6.5, Akanji 6, Rodriguez 5(63′ Garcia 5.5); Aebischer 6, F. Frei 6, Sow 6(63′ Zakaria 6); Steffen 5.5(71′ Fassnacht 6), Zuber 6 (63′ Vargas 6); Seferovic 6. All. Yakin

AMMONITI: Sow, Chiellini, Aebischer, Elvedi

NOTE: Jorginho ha sbagliato un calcio di rigore al minuto 53

MIGLIORE IN CAMPO: Sommer

Mercoledì prossimo, alle ore 20.45, l’Italia ospiterà la Lituania mentre la Svizzera affronterà l’Irlanda del Nord.