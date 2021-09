Costanza Caracciolo ha condiviso una serie di stories in cui indossa una canotta estremamente bollente: il suo balcone così in bella vista distrae i followers.

Costanza Caracciolo è una showgirl e modella molto amata dagli italiani. La nativa di Lentini vinse il programma Veline e quindi lavoro in coppia con Federica Nargi per il programma satirico di Mediaset ‘Striscia la Notizia’. Questo duo è durato per ben 4 edizioni (per un totale di 885 puntate).

La Caracciolo è sposata con Bobo Vieri: i due hanno due splendide figlie, Stella e Isabel. La classe 1990, ogni giorno, riesce a far impazzire i suoi fans condividendo contenuti spettacolari sui social network. Qualche ora fa, ad esempio, sono apparse alcune stories sul suo profilo in cui indossa una canotta bollente.

Costanza Caracciolo, canotta bollente: davanzale da urlo

Pomeriggio intenso per la bella Costanza Caracciolo. Questo pomeriggio, l’ex Velina si è sottoposta ad un lungo trattamento per i suoi capelli, mantenendo comunque la sua radice con il colore naturale. La 31enne ha condiviso una serie di stories in cui indossava una canotta super sexy. Il suo davanzale, così in bella vista, ha mandato in subbuglio Instagram.

“Domani primo giorno di scuola per la mia Stellina. In realtà sarebbe stato giovedì, ma siccome è stata male abbiamo rimandato e slittato a domani. Quindi abbiamo tutto pronto e chissà come andrà. L’anno scorso si è assentata moltissimo perché stava spesso male Speriamo quindi che Dio ce la mandi buona”, ha informato la showgirl. Come se non bastasse, la moglie di Vieri ha anche svelato le sue emozioni. “Sono emozionata come se dovessi andare io a scuola per la prima volta“.

La Caracciolo, nel corso dell’estate, ha fatto sognare il pubblico maschile pubblicando tantissimi scatti da urlo in cui indossava costumi fenomenali e scopriva decisamente un po’ troppo le sue curve pericolose.