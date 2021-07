La strepitosa influencer condivide su Instagram le sue giornate: oggi, ad esempio, è stato un giorno di sole e relax.

La favolosa cantante ha condiviso con i suoi 97.000 followers la sua giornata in piscina, tra bagni, sole e relax: sulle IG stories, come mostrato nell’immagine sopra, la Carrisi ha inquadrato il suo bel viso arrossato dai raggi del sole.

Tra i post, invece, la bellissima figlia di Al Bano e Loredana Lecciso ha caricato una foto in bikini semplicemente divina: Instagram, da circa undici ore, sta avendo un picco di utenti connessi!

Siete pronti a vedere la foto che ormai è sulla bocca di tutti?

Jasmine Carrisi, costumino striminzito e curve in mostra: una favola!

La bellissima influencer, circa undici ore fa, ha pubblicato questa strepitosa foto scattata sotto al sole: Jasmine è uno schianto!

La Carrisi indossa un bikini un bikini verde militare che è la fine del mondo: il suo stile è unico anche in piscina!

Nella didascalia la talentuosa cantante ha scritto un’ironica frase, cioè: “Scriverei la classica ‘vitamina d ☀️’ ma con la protezione 50 sarei poco credibile“. Oltre ad essere magnifica, la figlia Al Bano è anche molto simpatica e autoironica.

Il post è stato sommerso da una valanga di like, messaggi, condivisioni e riscontri positivi: sono stati, infatti più di 3.000 i like e quasi 70 i commenti scritti dai fan che la seguono sempre con stima e affetto.

Ecco alcuni esempi: “Bella come il sole“, “Il paradiso terrestre“, “Complimenti davvero per la tua bellezza Jas“, oppure “Sei splendente come una rosa speciale“.

Nello scatto Jasmine Carrisi posa in piedi, con lo sguardo ed il viso rivolti verso sinistra e un braccio piegato e appoggiato all’inizio della pancia: in qualsiasi posizione la cantante è uno spettacolo!