“Le guerriere non mollano mai”, Carolina Marconi è bellissima mentre fa la chemioterapia – FOTO

Carolina Marconi ha condiviso due foto accompagnate da due lunghe didascalie dedicate a se stessa e ai suoi follower mentre fa la chemioterapia: bellissima

“Le guerriere non mollano mai“, così scrive una follower di Carolina Marconi che ha affrontato lo stesso suo male. La bellissima ex concorrente del Grande Fratello ha pubblicato due post con altrettante foto correlate di due lunghe didascalie collegate tra di loro. Ha raccontato il secondo ciclo di chemioterapia rossa a cui si è sottoposta all’ospedale Gemelli di Roma visto che ha un tumore al seno.

Sta affrontando questo terribile male nel migliore dei modi, descrivendo su Instagram come si sente ogni volta, ogni giorno che passa nella speranza che possa guarire presto e ritornare più forte di prima.

Carolina Marconi, il lungo post con le foto mentre fa la chemioterapia

Nella lunga didascalia divisa in due parti Carolina Marconi ha parlato della sua giornata al nosocomio della capitale per il secondo ciclo di chemio rossa. Ha scritto di come faceva molto caldo ieri e quindi non sapeva se mettersi il suo turbante rosa oppure uscire dall’auto senza nulla sopra la testa rasata, “pelatina“, come ha detto lei stessa.

Alla fine, visto l’estremo calore che ieri imperversava in tutta la Penisola italiana, ha deciso di uscire senza copricapo. E, da donna coraggiosa e forte qual è, si è sentita meglio. Si è truccata e vestita bene per “sentirmi bella per me” e non si vergogna affatto di farsi vedere così, senza capelli.

Poi l’è salita “un po’ d’ansia” e per distrarsi e calmarsi ha cominciato a massaggiarsi la nuca come quando deve salire sull’aereo visto che ha paura di volare. Inoltre ha cominciato a pensare a cose positive aiutandosi con internet e con il sito web Pinterest dove si è messa a guardare alcune foto per distrarsi. Carolina è davvero una guerriera.