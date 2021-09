Arisa ha sorpreso la sua platea di followers pubblicando una fotografia dolcissima in cui abbraccia il suo amato.

Arisa è sicuramente una delle cantanti più amate in Italia. L’artista è dotata di una voce meravigliosa e nella sua carriera ha già raccolto già preziosi successi. La nativa di Genova è seguitissima sui social network e utilizza in particolare Instagram. Sul servizio di rete sociale più utilizzando al mondo, la classe 1982 vanta ben 879mila followers. Sul web, Rosalba è stata spesso vittima del body shaming.

Per questo motivo, la cantante ha spesso mostrato il suo corpo e le sue forme scrivendo spesso messaggi e frasi molto profonde. Quest’oggi, la 39enne ha sorpreso la sua platea di followers pubblicando uno scatto dolcissimo in cui sta abbracciando il suo amore.

Arisa ha stupito tutti condividendo una fotografia dolcissima su Instagram. La cantante sta abbracciando il suo amatissimo cagnolino. “L’amore è…” ha scritto nella didascalia utilizzando alcuni hashtag come dogs, domenica e spacca. Il post ha già raccolto quasi 20mila likes.

I complimenti per lei sono tantissimi e i fans stanno spendendo paroline dolci. “Ti amo proprio tantissimo”, “L’amore che ti regalano gli animali penso sia un qualcosa di unico”, “Non sai che bello vederti”, “Ma sei bellissima”. Un utente, invece, ha apprezzato anche la bellezza del cagnolino. “Non so chi è più bella”, si legge.

Arisa, nel corso di questa estate, ha fatto impazzire i suoi ammiratori condividendo diverse fotografie fenomenali. Qualche giorno fa la classe 1982 ha postato uno scatto in cui indossava un bikini di colore giallo e piazzava il suo décolleté da paura in primissimo piano. La nostra Rosalba, decisamente in modo frequente, ha messo in mostra su Instagram il suo davanzale esplosivo.