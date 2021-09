“Uomini e Donne”, l’amata protagonista lo confessa davanti a tutti: “Devo curarmi dallo psicologo”

Samantha Curcio, amata ex protagonista di “Uomini e Donne”, ha fatto una confessione che ha spiazzato gli utenti. Nessuno crede alle sue parole

Nonostante il suo percorso a “Uomini e Donne” non sia andato come avrebbe sperato, Samantha Curcio è rimasta nel cuore dei moltissimi telespettatori che l’hanno seguita durante la scorsa edizione del format. L’ex tronista, che non è rimasta in buoni rapporti con l’ex fidanzato Alessio, si è sempre dimostrata una persona semplice e genuina, come i suoi post di Instagram dimostrano abbondantemente. Con l’arrivo di settembre, la Curcio ha voluto condividere con i fan i buoni propositi per il nuovo anno. Una confessione dell’ex tronista, in particolare, ha fatto rimanere gli utenti a bocca asciutta. Cosa intendeva dire realmente Samantha?

Samantha Curcio lo confessa davanti a tutti: “Devo curarmi dallo psicologo”

Tramite una serie di stories pubblicate su Instagram, Samantha Curcio ha deciso di condividere con i fan i buoni propositi in vista dell’arrivo di settembre. “L’obiettivo di quest’anno è investire su me stessa“, ha esordito l’ex tronista, che dopo la fine della relazione con Alessio Ceniccola non ha mostrato segni di cedimento. In una clip successiva, la Curcio ha fatto una confessione inaspettata ai followers, che li ha lasciati letteralmente senza parole.

“Ho intenzione di curarmi dentro e fuori, sto ancora cercando uno psicologo perché la ragazza con cui faccio le dirette non mi può seguire“: queste le parole pronunciate dall’ex tronista, che i followers non si sarebbero mai aspettati. Samantha, d’altra parte, si è sempre dimostrata favorevole alla psicoterapia. Tramite una serie di dirette effettuate con un’esperta del settore, la giovane ha cercato di promuovere la cura della mente e il benessere psichico, da lei considerati fondamentali per riuscire ad accettarsi in tutte le proprie sfumature, anche nei difetti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Samantha Curcio (@la_samanthide)

Il suo percorso a “Uomini e Donne”, difatti, è stato la prova lampante del modus vivendi di Samantha. L’ex tronista, noncurante delle critiche rispetto al proprio aspetto fisico, si è mostrata senza filtri e senza maschere, fino a divenire uno dei volti più amati della trasmissione.