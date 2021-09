“Auguri”, Federica Panicucci di bianco sul red carpet. L’emozione è indescrivibile – FOTO

Federica Panicucci e il compagno Marco Bacini sono giunti a Venezia. La conduttrice è vestita di bianco, l’emozione è indescrivibile

Prosegue la rassegna cinematografica più famosa d’Italia, cominciata lo scorso 1 settembre e destinata a chiudersi tra quattro giorni. Moltissimi i volti dello spettacolo che hanno sfilato sul red carpet di Venezia, da star internazionali quali Demi Moore, a ospiti italiani quali Alessandro Borghi, Caterina Balivo e tanti altri. Proprio ieri è stato il turno della meravigliosa Federica Panicucci, amata conduttrice di “Mattino Cinque”, e del compagno Marco Bacini. I due sono sbarcati presso il Lido di Venezia mano nella mano, lei in abito bianco e lui con indosso un elegantissimo smoking nero. I fan, vedendo la loro sintonia, non hanno potuto far a meno di riempirli di complimenti.

Federica Panicucci di bianco sul red carpet. L’emozione è indescrivibile – FOTO

Sono indiscutibilmente stati la coppia maggiormente fotografata ed osannata dell’intera rassegna cinematografica, perlomeno fino a questo momento. Federica Panicucci e Marco Bacini, insieme ormai da diversi anni, hanno dimostrato di fronte al pubblico e ai fotografi la solidità del sentimento che li unisce. Nella giornata di ieri, i due hanno sfilato sul red carpet nei loro completi da sera.

La Panicucci ha indossato un lunghissimo abito bianco che esaltava il suo punto vita, mentre i capelli erano raccolti in un elegante chignon. Bacini ha invece optato per un evergreen: smoking nero e camicia bianca, perfettamente in tinta con la sua dolce metà. I due hanno assistito alla proiezione di “Illusioni perdute”, adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Honoré de Balzac. I followers, notando l’eleganza della coppia, si sono spinti oltre con i complimenti: “Auguri“.

La Panicucci, sorpresa dal commento dell’utente, ha replicato tramite le Instagram stories: “Ma in che senso auguri?“. Nonostante l’outfit potesse lasciarlo pensare, in realtà i due sarebbero ben lontani dal matrimonio, come più volte ribadito dalla conduttrice durante le interviste.