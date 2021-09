Manila Nazzaro e la stoccata severissima alla collega del settore: “Non la volevo al Gf Vip, mi sta antipatica”. A chi si riferisce la conduttrice?

Manila Nazzaro non sta più nella pelle per via dell’imminente avventura al “Grande Fratello Vip“. La bellissima conduttrice radiofonica, la cui ultima apparizione televisiva risale a “Temptation Island Vip”, è impaziente di cominciare questa esperienza, al fianco di molti altri colleghi del settore con cui non mancherà di legare. Proprio negli scorsi giorni, la Nazzaro ha diffuso tramite i social alcuni spezzoni del suo provino. I followers non hanno potuto far a meno di notare la stoccata che l’ex Miss Italia ha rivolto ad una famosissima collega della tv: “Non l’avrei mai voluta trovare al Gf Vip“. A chi si stava riferendo Manila?

Manila Nazzaro a ruota libera sulla collega: “Non la volevo al Gf, mi sta antipatica”

Cresce l’attesa nei confronti della nuova edizione del “Grande Fratello Vip“, il reality che, a partire dal prossimo 13 settembre, tornerà ad intrattenere i telespettatori di Canale Cinque. Tra i concorrenti di quest’anno anche la favolosa Manila Nazzaro, ex Miss Italia e conduttrice radiofonica. La sua ultima esperienza televisiva risale allo scorso anno, quando, in coppia con Lorenzo Amoruso, l’ex modella partecipò a “Temptation Island Vip“. I due, a distanza di tempo, sono più felici ed innamorati che mai.

Negli scorsi giorni, Manila ha voluto condividere con gli utenti alcuni frammenti del suo provino per il “Gf Vip”. A colpire il pubblico è stata soprattutto la sua risposta ad una domanda scomoda postale dagli autori: “Chi non vorresti trovare dentro la casa?“. La replica della conduttrice radiofonica non si è fatta attendere: “Caterina Balivo. E’ normale, ci sono simpatie e antipatie“.

Le due colleghe, che si incontrarono anni fa proprio all’interno del concorso di “Miss Italia”, non hanno mai legato particolarmente. All’epoca, la Nazzaro soffiò il titolo di reginetta di bellezza alla conduttrice di Aversa, che ottenne il terzo gradino del podio.