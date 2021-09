Il cuore, muscolo fondamentale per vivere. Sai come tenerlo sano e forte?

Il cuore è un organo fondamentale per il corpo umano ed animale, quando smettere di battere è finita. Oggi ti sveliamo quattro segreti su come tenerlo sano e forte.

Lo disegniamo ovunque, lo cerchiamo ovunque e tutti i giorni lo sentiamo battere nel nostro corpo. Il cuore è il motore che ci fa carburare, è quel piccolo ma prezioso organo che ci fa vivere, quando smette di funzionare e di battere subentra la morte.

Questo è un organo muscolare, impari e cavo. Ha una forma pressoché conica, in un adulto pesa sui 250/300 grammi, contrariamente a quanto si pensa e a quanto siamo abituati a vedere, il cuore ha la forma del pugno chiuso di un uomo, è lungo 12/13 centimetri, largo 8/9 centimetri e spesso 6 centimetri.

La struttura è pressoché semplice, si divide in due sezioni, quella di destra e quella di sinistra, ogni sezione composta da due cavità (quattro in totale). Una superiore, una inferiore, conosciuti anche come atri e ventricoli.

Essendo il cuore il motore del nostro corpo, questo deve essere mantenuto in buono stato per far funzionare tutto il resto, vediamo come.

Come tenere il cuore sano e forte

Il 29 settembre sarà il World Heart Day, la Giornata mondiale del cuore, una campagna di informazione e sensibilizzazione ideata per informare le persone sulle malattie cardiovascolari e su come tenere sano e forte il loro cuore.

L’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) ha riscontrato che in Italia e nel mondo, le patologie cardiache sono la causa del 44% dei decessi. E’ molto importante monitorare il cuore fin da giovani, attraverso dei controlli periodici, così da scongiurare ictus, infarti e altre patologie cardiache che potrebbero essere fatali.

Vi sono quattro regole da seguire affinché il nostro cuore sia sano e forte.

ESSERE MAGRI, per avere un cuore sano e forte, bisogna essere magri e quindi in normopeso. Le persone in sovrappeso o obese hanno più probabilità di contrarre malattie cardiache. Bisogna mangiare sano, prediligere la dieta mediterranea e consumare frutta e verdura di stagione, carni bianche, legumi, pesce e soprattutto poco sale e poco zucchero.

FARE SPORT, per stare bene bisogna tenersi in allenamento, lo sport riduce il rischio di malattie cardiache. Sono indicati 30 minuti al giorno di attività fisica, intesa anche come camminata, quello che è importante è che ci sia costanza e soprattutto volontà.