“Sempre bellissima” Tania Cagnotto sfoggia una posa strepitosa: aperture mozzafiato.. – FOTO

Tania Cagnotto è in gran forma e sfoggia uno scatto su Instagram che fa impazzire i fan, è proprio una bellissima mamma

Attualmente è una telecronista ma in un’altra vita è stata la campionessa di tuffi, l’unica ad aver vinto in Italia una medaglia d’ora mondiale in quel settore. Stiamo parlando di Tania Cagnotto.

Classe 1985, di origine bolzanina, ha fatto della sua passione un capolavoro ottenendo risultati straordinari da condividere con la propria famiglia e i fan. Oggi è una mamma stupenda che ha appeso il costume al chiodo per dedicarsi interamente ai figli, ma il nuoto è sempre con lei.

Tania Cagnotto, che posa: semplicemente divina – FOTO

Molto attiva anche sui social, Tania Cagnotto è seguita da quattrocentomila follower con i quali condivide molti momenti della giornata.

Su Instagram non perde occasione di pubblicare foto in compagnia dei suoi bambini, mostrando outfit semplici come lei, 100% naturale. Il trucco non le interessa, così come i vestiti o i tacchi. Ama la tranquillità e la spontaneità e sono queste le caratteristiche da sempre l’hanno contraddistinta.

L’ultimo post è una foto insieme a suo figlio, dove la telecronista è intenta a fare stretching in un giardino. Indossa un paio di jeans, una camicia a fantasia e un paio di ciabatte. I capelli sono legati ma il sorriso non manca mai.

“Eh sì .. si fa stretching quando si può. Ormai sono diventata più rigida di mio marito”, ha scritto la Cagnotto. Immediatamente sono arrivati like e commenti da parte dei fan e qualcuno ha aggiunto: “Gran fisico torna a tuffarti” e poi ancora “Sei sempre bellissima”.

C’è chi la vorrebbe rivedere sul trampolino per un ultimo tuffo, ma a quanto pare la telecronista ha ormai altre priorità e quella più importante è fare la mamma a trecentosessanta gradi. I fan continuano a sostenerla e a supportarla.