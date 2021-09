Lutto nel calcio: scomparso campione del mondo, ex Milan

Il mondo del calcio piange la triste scomparsa di uno dei volti di maggiore prestigio sul campo: di chi si tratta.

La notizia di poche ore fa ha gettato nello sconforto milioni di appassionati di calcio. Un tremendo lutto ha scosso l’ultimo giorno di un weekend di Settembre apparentemente tranquillo.

L’annuncio è rimbalzato per mano dei quotidiani sportivi più emblematici di sempre. Le prime pagine dei tabloid britannici hanno purtroppo aperto la giornata, mettendo in evidenza la triste notizia con tanto di dedica al più grande bomber di tutti i tempi.

Per ricordare il calciatore tra i più prolifici della storia dobbiamo risalire agli anni sessanta, dove nell’allora “First Division” inglese, oggi meglio conosciuta con l’etichetta di Premier League brillava una stella negli stadi più indemoniati del panorama internazionale di uesto sport.

Aveva iniziato la carriera nei “Blues” del Chelsea per poi aprire una breve parentesi in Italia, con la maglia del Milan

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Champions League, flop PSG. Pochettino: “Non siamo una squadra”

Tragico lutto nel calcio, perde la vita il più grande bomber di tutti i tempi: ecco il suo nome

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eight by Eight Magazine (@8by8mag)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —–> Calcio, proposta rivoluzionaria: cambia tutto con una nuova regola

Il mondo del calcio piange disperatamente la scomparsa di uno dei volti più ambiziosi. Nel 1966 si laureò Campione del Mondo con la maglia dell’Inghilterra.

Un traguardo storico, l’unico finora del palmares della compagine dei “Leoni”, al tempo con una “freccia” infallibile nell’arco del suo allenatore. In quella stagione l’ex calciatore morto di recente mise a segno la bellezza di 132 gol in 169 partite, per un totale in carriera di 357 reti segnate.

Jimmy Greaves aveva 81 anni e con il suo istinto da bomber infallibile sotto porta attirò l’attenzione di molti club blasonati del mondo, tra cui il Milan.

Con la casacca dei rossoneri, Greaves realizzò nove reti in tredici presenze, il bottino più misero raccolto in carriera dall’ex punta centrale.

Dopo la breve ma scarna parentesi in Italia, Jimmy ritentò la fortuna in First Division con la maglia del Tottenham, riscrivendo difatti la storia e diventando il bomber più prolifico della storia degli Spurs.

Prima di appendere gli scarpini al chiodo, il leggendario Greaves vestì per due stagioni consecutive la maglia del West Ham.