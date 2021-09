La bella Melissa Satta ha condiviso su instagram un video in cui sfila negli studi di una nota rete in attesa di entrare in scena

Melissa Satta ha condiviso su instagram un video in cui sfila bellissima con indosso un tailleur nero formato da un pantalone elegante a pinocchietto e una giacca nera in tinta. Indossa poi sotto un body trasparente molto sensuale. La Satta si preparava ad entrare negli studi televisivi di Sky sport. La showgirl infatti è stata chiamata a co-condurre Sky Calcio Club con Fabio Caressa.

LEGGI ANCHE>>>“Ai folli la bellezza dell’infinito”, Antonella Mosetti sguardo penetrante, curve sinuose e perfette: che fisico – FOTO

Melissa Satta e la nuova esperienza a Sky Calcio Club promosso o bocciata?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> “Altro che Pio e Amedeo”: annunciata la nuova serie “The Ferragnez” – il VIDEO

La bella showgirl è stata chiamata a co-condurre e commentare la serie A nel noto programma di Sky Sport al fianco di Fabio Caressa. In molti spettatori sono rimasti sorpresi della scelta, si domandavano perché non era stata selezionata una giornalista che lo fa di mestiere. Infatti le prime reazioni durante la puntata iniziale sono state impietose nei confronti della Satta. In molti l’hanno bocciata per questo suo debutto nel mondo del calcio.Agli spettatori pare non interessare molto della bellezza innegabile della Satta, vogliono qualcuno che sappia commentare la Serie A nel modo giusto se poi è anche una bella donna bene venga. Ma prima di tutto il contenuto. La Satta si era detta molto contenta per questa opportunità, lei che è sempre stata appassionata di calcio.

Ha avuto due ex fidanzati calciatori, tra cui uno è il padre di suo figlio Maddox ed ex marito. Inoltre le stessa Satta da giovane giocava a calcio e continua a giocare ogni tanto. Inoltre arriva da un esperienza di cinque anni con Tiki Taka, da opinionista. Una passione che oggi la premiata portandola in un programma come Sky Calcio Club. Ma non è finita qua per la showgirl. Infatti un’altra opportunità lavorativa si è presentata per lei. Si tratta del programma Missione beauty, il nuovo talent sulla bellezza in onda su Rai 2 da fine settembre. I giudici del programma saranno Elisa Rampi, Manuele Mameli e Guido Taroni.

Inoltre la Satta conduce anche Goal Deejay sulla pay tv. Insomma la showgirl ha unito due lati della sua personalità in televisione, la passione per il calcio e la cura e attenzione per la bellezza estetica. Per la Satta sarà una stagione davvero ricca di novità e lavoro e anche amore a quanto pare. La relazione con l’imprenditore Marco Rivetti è stata ufficializzata da alcuni scatti inequivocabili.