“Che invidia”, Violante Placido torna in tv e l’annuncio arriva stretta a LUI: apoteosi tra le fan – FOTO

L’attrice il prossimo giovedì debutterà accanto ad un cast di colleghi di tutto rispetto in una medical drama davvero spettacolare. Curiosi di conoscere la trama della prima puntata?

Quest’autunno la Rai non si sta facendo perdere nulla tanto da aver deciso di iniziare la stagione autunnale con un medical drama a tinte crime dove il cast è tra i più amati. “Fino all’ultimo battito” vedrà come protagonista Marco Boccia accompagnato da Fortunato Cerlino, Bianca Guaccero, Loretta Gocci e Violante Placido che interpreterà Elena, la compagna di Diego Mancini (Bocci).

Da un po’ non vedevamo Violante impegnata in un set televisivo e i suoi fan hanno reagito con grande gioia nell’apprendere questa nuova collaborazione che la vedrà sul piccolo schermo sino al 28 ottobre. Curiosi di vedere l’ultimo post Instagram di Violante abbracciata dal protagonista della fiction?

Violante Placido abbracciata al protagonista della fiction fa strage di cuori: spettacolari e bellissimi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Violante Placido (@violante.placido)

“Fino all’ultimo battito insieme a voi 💙see u soon. Dal 23 settembre su Rai1” scrive Violante accanto all’ultimo carosello di due foto che anticipano l’uscita del suo nuovo lavoro accanto a Marco Bocci che recita nei panni del marito chirurgo. L’occasione è stata l’intervista con il cast al completo presente da Mara Venier a “Domenica In”.

Nel doppio scatto l’attrice, vestita con un meraviglioso completo color panna del brand Maurizio Miri e sandali stiletto neri, è accanto anche al collega Fortunato Cerlino che recita i panni di Cosimo Patruno, un boss latitante che stringe un accordo con Diego, che ne diventerà il medico personale.

È però la foto accanto a Bocci a far emozionare maggiormente il pubblico femminile che si scatena nei messaggi condivisi, esprimendo grande invidia per questa vicinanza dei due in questo che si prospetta essere già un grande successo per la rete pubblica.

Gli episodi sono dodici, ciascuno della durata di circa cinquanta minuti e Raiuno ha già annunciato che li manderà in onda due per volta, per sei prime serate. La puntata di giovedì vedrà grandi colpi di scena sin da subito entrando nel vivo della storia: un padre che rischia il tutto per tutto per alzare nella graduatoria dei trapianti il figlio che rischia la vita e l’incontro con un boss mafioso da cui difficilmente riuscirà a staccarsi.

I follower di Violante non stanno più nella pelle, i commenti sono entusiasti e carichi di emozione: “Che invidia!!!”, “Bellissimi entrambi”, “Sarete una coppia davvero speciale, non vedo l’ora sia il 23”.