Elodie fa impazzire tutti, con eleganza ma tanta malizia sbaraglia la concorrenza a colpi di lustrini e velature.

Buona la prima per il mitico Alessandro Cattelan che ha inaugurato in prima serata su Rai 1 il suo show “Da Grande”. Una serata decisamente esilarate e ricca di colpi di scena, in studio tantissimi ospiti, tra i quali anche la bellissima Elodie.

Il programma di Alessandro è puro intrattenimento, ideato per nascere e morire in due serate evento (una si è appena conclusa, l’altra sarà il 26 settembre), balli, canti, monologhi, spettacolo e divertimento, tanto divertimento. Questo è il format che il conduttore ha pensato per il suo nuovo debutto.

Da perfetto padrone di casa, Alessandro è stato il primo a mettersi in gioco per la riuscita del programma, il senso del suo show sta in una riflessione che sembra banale ma che in realtà non lo è, il conduttore ha voluto mettere in scena una molteplicità di sfaccettature generazionali sull’essere adulti oggi.

La prima puntata è stata un successo, ora si attende la seconda domenica 26 settembre su Rai 1 alle 21.00.

Elodie fa venire giù lo studio, è la perfezione

Esplosiva, trasgressiva, tenace, unica, Elodie ha dominato letteralmente la scena durante la sua esibizione nel programma di Alessandro Cattelan, “Da Grande”. Il suo outfit ha lasciato tutti senza parole, in una magnifica tutina bianca sfumata in argento, la cantante ha fatto vedere a tutta Italia di che pasta è fatta.

Le trasparenze hanno fatto sognare i milioni di follower, il top cucito apposta per lei evidenzia un seno perfetto, per non parlare degli slip, che avvolgono un lat b disegnato con il compasso.

“A fataaaaa” scrive un fan esuberante, “Non sei umana” scrive un altro senza parole ed una pioggia di fuochi e fiamme inondano le file dei commenti sotto gli scatti della bella cantante.

Elodie ringrazia commossa una regina della televisione che ci ha lasciati il 5 luglio scorso, Raffaella Carrà :“Raffaella, sei stata parte della storia del nostro paese e un riferimento per qualunque donna che desiderasse fare intrattenimento, sei stata pura avanguardia. Stasera ero visibilmente emozionata, è stato un onore. Grazie per tutto quello che ci hai regalato”.

Ha scritto la cantante dopo essersi esibita, la performance è stata impeccabile, Elodie ha fatto ancora sognare ad occhi aperti ed ha regalo emozioni senza fine.