Chiara Ferragni continua a far parlare di se, l’influencer più famosa al mondo non da pace ai suoi fan, che cadono ai suoi piedi come api sul miele.

Chiara Ferragni non trova pace e allo stesso tempo non da pace ai suoi fan, passa da un estremo all’altro e questo suo modo di fare manda in tilt milioni di persone.

Seguita su Instagram da 24,8 milioni di persone, Chiara Ferragni continua ad essere una delle influencer più amate al mondo, ormai è una garanzia per ogni evento ed il suo volto è testimonial di moltissimi brand internazionali.

Tutti vogliono Chiara, negli anni non è diventata solo un fenomeno mediatico ma anche finanziario, solo grazie ad una sua firma su qualche contratto la borsa schizza alle stelle e conferma il fatto che l’imprenditrice digitale è riuscita a costruirsi un impero dal nulla.

Amore ed odio, questa è Chiara Ferragni, donna in carriera, moglie di Fedez e mamma di Leone e Vittoria. Negli ultimi tempi sta facendo parlare tantissimo di se, i suoi scatti sono considerati quasi scandalosi da alcune persone e la cosa non piace affatto.

Da un estremo all’altro, Chiara continua a fare centro

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Negli ultimissimi scatti abbiamo apprezzato in tutto il suo splendore di donna e mamma, Chiara che indossa una lingerie davvero piccante o che si lascia fotografare senza veli sul divano, oggi si presenta con una magliettina decisamente composta.

In tutti i modi ed in tutte le salse, l’influencer fa perdere la testa a tutti, magliettina nera che mette in risalto il decolté, capelli mossi, trucco importante ed occhi che parlano. Chiara non ha bisogno di esprimersi diversamente, la sua perfezione parla da sola.

I commenti non si contengono, “Sei uno spettacolo della natura” scrive qualche fan, “Chiara tu ci farai morire, ti amiamo” confessa sinceramente qualche altro.

L’influencer non da scampo e domina la scena sempre e comunque, Instagram è il suo regno, la sua casa e lei ne è la regina.