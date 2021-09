Carolina Stramare, lato A da infarto e sguardo da felino mettono ko i fan – FOTO

Carolina Stramare, vincitrice dell’edizione del 2019 di Miss Italia, ha condiviso un video fenomenale nelle sue storie di Instagram in cui appare in tutte la sua bellezza

La ex Miss Italia Carolina Stramare ha condiviso un video nelle sue storie di Instagram in cui si mostra ai suoi follower con tutte le forme in mostra.

Ama spesso pubblicare scatti dei suoi momenti di vita quotidiana come le vacanze da poco trascorse al mare o attimi di notorietà quando sfila sulle passarelle dei più importanti marchi di moda italiani e internazionali.

La modella ha debuttato da poco nella trasmissione “Scherzi a parte” come co-conduttrice insieme a Enrico Papi. La 22enne di Genova doveva partecipare al reality show “L’Isola dei Famosi” ma poi ha rinunciato visto che non voleva allontanarsi dalla sua famiglia e stare così lontana dai suoi affetti.

Carolina Stramare, il décolleté più bello del web

La conquista della corona all’ 80esima edizione del concorso di bellezza più famoso del nostro Paese le ha portato tanta fortuna e le ha concesso di fare un salto importante nella sua carriera.

La Stramare infatti ha cominciato a sfilare per importanti passarelle di moda. Inoltre di quei momenti ricorda di aver incontrato un attore famoso del cinema mondiale, così come lei stessa ha rivelato in un’intervista recente: “Tra le grandi esperienze vissute in quell’anno ricordo con emozione l’incontro con John Travolta durante il Festival del cinema di Roma”.

La modella ha poi parlato della sua vita privata e di come non abbia affatto voglia che si sappia nulla in proposito. Preferisce infatti che si conosca solo quello che fa di bello nella sua carriera e non vuole creare nessun tipo di gossip intorno al suo personaggio.

Solo pura bellezza in mostra quindi e magari con questo alone di mistero i suoi follower possono sperare che sia ancora single e si innamori di uno di loro. In fin dei conti sognare non costa nulla.