Elettra Lamborghini, la maglia non contiene il lato A prosperoso. Estremamente divina – FOTO

Elettra Lamborghini è in ottima forma. La foto pubblicata sui social esalta il suo davanzale divino: come resistere alla cantante?

Ad Elettra Lamborghini, doti come la schiettezza e la sincerità certamente non mancano. Sono proprio questi gli aspetti del suo carattere, d’altronde, che le hanno permesso di guadagnarsi un posto fra gli opinionisti dell’ultima edizione de “L’isola dei Famosi“. Tuttavia, anche l’ereditiera più famosa del web non può evitare di prendersi delle pause dai social, come lei stessa ha confermato mediante le recenti Instagram stories pubblicate.

La Lamborghini, che non ha trattenuto le proprie critiche nei confronti di alcuni colleghi, ha poi spiegato ai followers quali sono i suoi programmi imminenti. Impossibile, per il pubblico, distogliere l’attenzione dal suo davanzale prosperoso: la maglietta accentua la sua parte più esplosiva.

Elettra Lamborghini divina: la maglia non contiene il lato A prosperoso – FOTO

