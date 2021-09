Dermatite seborroica: creare una crema per capelli fai da te per ridurre distrurbi!

Ecco gli ingredienti necessari per creare una crema per capelli fai da te che possa aiutare nel contrastare la dermatite seborroica.

Avete mai sentito parlare della dermatite seborroica? Si tratta di una malattia che colpisce il cuoio capelluto. Un problema molto fastidioso che non è sempre semplice da risolvere.

Per fortuna, esistono dei rimedi naturali che possono aiutarci a ridurre l’infiammazione, il prurito e l’irritazione.

Crema capelli per contrastare dermatite

Se vi piace cimentarvi con il fai da te, potete provare a creare una crema per capelli che abbia proprietà sfiammanti. Tra gli ingredienti da usare per realizzarla, anche l’olio di borragine che, se applicato localmente, rappresenta un ottimo rimedio, soprattutto in caso di reazioni allergiche. Volendo, potete sostituirlo con l’olio di mandorle dolci oppure con l’olio di Melaleuca che ha delle proprietà antisettiche.

Tra i rimedi naturali contro la dermatite anche l’echinacea che ha proprietà antimicrobiche e antibatteriche. Anche l’incenso è un ingrediente molto utile poiché hanno delle proprietà rivitalizzanti e antimicrobiche.

Mai sentito parlare dell’iperico? Si tratta di una pianta che ha un’attività cicatrizzante. Al suo interno troviamo flavonoidi, capaci di riparare i danni cutanei, e i tannini, con funzione antisettica.

Per potenziare la crema per capelli contro la dermatite seborroica, potete anche aggiungere il tarassaco, una pianta che serve a far fronte alle impurità che caratterizzano la dermatite. Stesso discorso vale per la fumaria, una pianta che promuove l’attività antinfiammatoria, andando a ridurre i disturbi legati alla dermatite. Questa pianta, però, viene sconsigliata in caso di allattamento e gravidanza.

Infine, potete aggiungere alla crema anche la bardana, rimedio naturale che ha delle proprietà depurative. Considerato un endocosmetico, è capace di ridurre i disturbi legati alla dermatite.

E’ bene far presente che, oltre ai trattamenti naturali, per contrastare la dermatite è importante condurre un regime alimentare salutare. Bandite, dunque, le cattive abitudini!

Vedrete che, mettendo in pratica gli accorgimenti descritti, potrete godere dei primi benefici nel giro di poco tempo.