Giuseppe Conte, le previsioni sul Governo: “Così non arriverà al 2023”

Il leader del M5S ha attaccato senza mezzi termini Matteo Salvini tacciandolo di avere idee confuse che potrebbero intaccare il Governo.

Idee confuse e caos, interni alla Lega, impensierirebbero il leader del Movimento 5 Stelle. Giuseppe Conte, infatti, crede che le tensioni del Carroccio potrebbero minare la stabilità del Governo e mettere a repentaglio la sua fisiologica durata.

Conte bersaglia Salvini: “Lega confusa mette a rischio il Governo”

“La Lega è in confusione totale, ha una conflittualità interna che mi preoccupa molto. Con questa maggioranza e questi problemi mi sembra improbabile arrivare al 2023“. Queste le dichiarazioni di Giuseppe Conte.

Stando a quanto riportato da Il Giornale, il leader del Movimento 5 Stelle, nel pieno della campagna elettorale per le amministrative in alcune regioni, si sarebbe scagliato a viso aperto contro la Lega di Matteo Salvini. Lo avrebbe tacciato, quindi, di rendere precario ed instabile il Governo a causa di tensioni interne al partito. Un “caos”, così lo ha definito, potenzialmente in grado di minare la fisiologica durata dell’esecutivo, il cui mandato scadrebbe nel 2023.

Il quadro generale, a livello politico, vedrebbe un’insofferenza diffusa nei confronti del Carroccio, con Pd e M5S che preferirebbero una sua estromissione.

Giuseppe Conte ha poi parlato del “Caso Morisi” non risparmiando parole al veleno anche in questo caso. “Sorprende – riporta Il Giornale– come Salvini applichi un metro di giudizio indulgente nei confronti degli amici, rispetto a quanto fatto con gli avversari in passato. Questo non è accettabile“.

Ma in tutto questo polverone sollevato contro la Lega, pare che il M5S abbia accantonato quelle che sono le sue di problematiche interne. Il 3 ed il 4 ottobre si andrà al voto e quello sarà un banco di prova del Movimento 2.0 guidato da Conte. Un possibile fallimento potrebbe essere utilizzato come cartina al tornasole per pesare il suo operato.

Non solo, l’ex Premier deve ancora fare i conti con la fazione pentastellata di Napoli che ha deciso di promuovere un’azione legale – riporta Il Giornale– per annullare il nuovo statuto varato da Conte.