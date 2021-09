Wanda Nara presenta ai fan la sua nuova amica, dolcezza e tanto affetto per la nuova arrivata. Spunta una foto su Instagram

Wanda Nara direttamente da Parigi non perde occasione di condividere con i fan alcuni momenti delle sue giornate. Ha abbandonato da un po’ la carriera televisiva per dedicarsi interamente alla sua famiglia e ai social.

Molto attiva su Instagram, è seguita da più di otto milioni di follower con i quali interagisce e si lascia andare. Adesso ha anche una nuova amica con lei che ha già presentato ai fan.

Wanda Nara, insieme a lei è tutto più bello – FOTO

Wanda Nara ha appena pubblicato una foto con la sua nuova amica, si tratta di un cagnolino che tiene in mano e coccola mentre si scatta un selfie davanti allo specchio.

“Bienvenida a la familia … me ayudan con el nombre para Ella” Scrive sotto al post, l’ex opinionista del “Grande fratello vip” a quanto pare ha già fatto il cambio di stagione visto che si mostra con una tuta nera e un cappotto invernale che le copre le spalle.

I capelli sono sciolti e il trucco inesistente. La padrona non ha ancora trovato un nome adatto alla nuova arrivata e sono in tanti su Instagram che la stanno aiutando. Non mancano poi cuori, applausi e like per la foto appena postata.

A quanto pare la moglie di Mauro Icardi ha cambiato la sua vita completamente: addio televisione, ha seguito suo marito ed ora sta vivendo un periodo fantastico in quel di Parigi, ormai diventata la sua vera casa.

C’è chi ancora spera che la signora Icardi possa fare ritorno in televisione, per il momento però non c’è nessun progetto in vista, ma la vita è imprevedibile. Chissà se tra qualche tempo Wanda Nara non cambi idea? Nell’attesa i fan sono lì a sostenerla e ad ammirare la sua bellezza.