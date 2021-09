In studio per Al Bano una bella sorpresa, poi arriva la rivelazione. Ecco cosa successe il giorno del matrimonio

Al Bano non smette di far emozionare il suo pubblico. Il cantante di Cellino San Marco è inarrestabile e, nonostante l’età e alcuni problemi di salute vissuti in passato, non si esime dal “concedersi” per appuntamenti, spettacoli ed interviste. Solo qualche giorno fa si è esibito all’Arena di Verona per ricordare Franco Battiato anche se l’accoglienza non è stata delle migliori.

Al Bano è stato fischiato e accolto con un coro che recitava “fascisti”. Sul palco non era da solo, infatti, ma insieme a Vittorio Sgarbi. Un episodio da dimenticare ha detto il cantante che è sicuro che se insieme a lui non ci fosse stato il critico d’arte non sarebbe mai successo.

Al Bano ed il sì, arriva la dichiarazione di un’amica

Di questo e molto altro Al Bano ha parlato a “Verissimo” insieme a Silvia Toffanin. È tornato volentieri nello studio di Canale 5 il cantante per raccontarsi in un lungo spazio a lui dedicato.

Ovviamente non sono mancate le sorprese. Per lui uno video messaggio da parte di una sua cara amica, Orietta Berti. È stata lei che ha raccontato a tutti un retroscena sul suo matrimonio al quale era presente anche Al Bano.

Il giorno del sì il futuro marito della cantante, il famoso Osvaldo, era molto emozionato e non riusciva a dire sì all’altare. Così dopo un po’ di silenzio ed esitazione, è stato Al Bano a rispondere al suo posto. Qualcosa che Orietta non potrà mai dimenticare e così scherzando alle telecamere di “Verissimo” ha detto al suo amico: “Sono sposata con te”.

Il compagno di Loredana Lecciso è stato molto contento per questa sorpresa e per Orietta ha usato delle belle parole. “Dolce e fantastica, il trionfo della semplicità – ha definito l’amica e collega -. Per molti anni è stata sbeffeggiata ma adesso hanno capito”.