“Questo vestito è al limite”, Justine Mattera esagera: la visuale sfiora le mutandine – FOTO

“Questo vestito è al limite”, Justine Mattera propone una compilation di scatti esagerata: la visuale sfiora il punto dove non batte il sole

Lo scorso 7 maggio, la favolosa Justine Mattera celebrava il traguardo dei 50 anni d’età. La showgirl ed attrice, che su Instagram ha raccolto un seguito social pari ad oltre 507mila followers, ha deciso di festeggiare questo importante successo raccogliendo tutte le tappe della propria vita in un libro, dal titolo “Just Me“.

Proprio ieri sera, l’attrice statunitense ha presenziato ad un evento tenutosi presso il Castello Angioino di Agropoli, durante il quale Justine ha presentato al pubblico il suo libro. La recente compilation pubblicata dalla showgirl, che riassume la serata, è al limite della censura: il vestito cortissimo immortala il punto dove non batte il sole.

Justine Mattera esagera: la visuale sfiora le mutandine – FOTO

Lo scorso 6 maggio, un giorno prima del 50esimo compleanno di Justine Mattera, la Cairo Editore pubblicava l’opera autobiografica scritta dalla showgirl, dal titolo “Just Me. Quante vite ci stanno in 50 anni?“. L’attrice, che nel libro ha ripercorso le tappe fondamentali della propria vita, non si è lasciata abbattere da questo traguardo che, parallelamente, ha invece spaventato molte sue colleghe. “Vorrei dirlo a tutti gli uomini e a tutte le donne, la vita non finisce con gli -anta“: questo l’insegnamento che l’autrice ha voluto trasmettere.

Proprio ieri sera, Justine ha presentato l’opera durante un evento tenutosi presso il Castello Angioino di Agropoli. Lo svolgimento della serata è stato documentato tramite una serie di scatti, che la Mattera ha pubblicato su Instagram raggruppandoli in una compilation. Consapevole dei commenti che si sarebbero potuti scatenare di fronte alla prima foto, la showgirl ha pensato bene di anticipare gli utenti: “Quando guardo questa foto, penso: ‘Mamma mia, questo vestito è al limite!‘“.

Nello scatto, il vestitino bianco di Justine si alza pericolosamente, offrendo una visuale che arriva proprio nel punto in cui non batte il sole. “Super hot“, “Magnifica“, “La bellezza senza limite“. Questi gli apprezzamenti espliciti dei fan.