Anna Tatangelo bellezza stratosferica: dietro le quinte dello show spunta lui – VIDEO

Anna Tatangelo ha da poco condiviso un video nelle storie di Instagram insieme ai suoi compagni di avventura e tra questi ce n’è uno speciale

Anna Tatangelo ha pubblicato nelle proprie storie di Instagram vari video in cui è dietro le quinte del set della trasmissione condotta da Michelle Hunziker “All Together Now”, che andrà in onda il 31 ottobre prossimo.

La bellissima cantante di “Guapo” e “Sangria” è di una bellezza stratosferica anche durante le registrazioni della trasmissione. È infatti vestita con dei jeans e una camicia colorata molto elegante e stivali che le arrivano al ginocchio, che sono davvero il massimo della sensualità.

Anna Tatangelo, il video a sorpresa per la cantante

