Martina Colombari ha folgorato il popolo del web con una serie di scatti bollenti. Le sue curve sono mozzafiato.

45 anni, fascino intramontabile, personalità vulcanica. Martina Colombari continua a far sognare anno dopo anno con il suo fisico incredibile e i suoi lineamenti angelici. Con la sua bellezza si è distinta fin da giovanissima sfilando a partire dall’età di sedici anni per importanti brand di moda, per poi di seguito passare al mondo televisivo.

Ex Miss Italia, nel 1999 ha indossato la corona di più bella a livello nazionale, le sue curve mozzafiato hanno incantano intere generazioni e ancora oggi lasciano il pubblico senza fiato. Grande sportiva nel tempo ha mantenuto la forma smagliante e la sua silhouette asciutta.

Oltre alla notorietà come conduttrice e attrice, è molto conosciuta sul web, in particolare su Instagram. 1 milione di follower, ogni scatto condiviso dell’attrice monopolizza sempre il social, come è accaduto a seguito dell’ultima foto apparsa sul suo feed.

Martina Colombari curve irresistibili: fan senza fiato

