Fa innamorare ancora una volta tutti Vittoria Puccini. Lei saluta ottobre e su Instagram arriva una ventata di calore

Ha fatto innamorare tutti fin da subito, con la sua semplicità, la sua bellezza ma anche una bravura unisca e speciale con quella serie tv che è diventata iconica e ha segnato uno spaccato nella tv italiana.

Parliamo di Vittoria Puccini e della sua interpretazione di Elisa di Rivombrosa. Da allora per lei è stata una continua crescita con una strada che si è costellata di successi e belle soddisfazioni.

NON PERDERTI ANCHE — > “Sei bella piena” Wanda Nara sotto la giacca sfodera un davanzale apocalittico: si blocca tutto – FOTO

Vittoria Puccini, bellezza e sensualità da incorniciare

View this post on Instagram Un post condiviso da Vittoria Puccini (@vittoriapucciniofficial)

NON PERDERTI ANCHE — > “Il paradiso all’improvviso”, Antonella Elia: il vestito sale e svela il dettaglio che non sfugge ai fan – FOTO

Non ha proprio rivali Vittoria Puccini in fatto di bellezza e sensualità. La brava attrice è tornata su Instagram con alcuni scatti fantastici. Lei saluta il mese di ottobre e l’arrivo dell’autunno ed i suoi follower non fanno altro che gioie per dei contributi che mettono in risalto la sua essenza.

Bellezza, eleganza, savoir-faire, glamour e quella sensualità che si porta addosso in modo così naturale e senza eccessi che la rende unica nel suo genere. Vittoria indossa una minigonna quasi invisibile leopardata che lascia scoperte le sue bellissime gambe ed un golfino color ocra che vi si abbina benissimo. È proprio quello che attira l’attenzione: è una sorta di gilet ma sotto pare che l’attrice non indossa la biancheria intima.

Prende un lembo del golf e lo porta alla bocca, la maglia si sposta ed i fan sognano. Come nel suo stile, l’attrice non fa vedere nulla ma chi la ama immagina e si rilassa ad occhi aperti. I suoi capelli ricci e biondi arricchiscono il tutto e fanno da contorno a questi scatti da incorniciare.

“Ho sempre amato tanto l’autunno. – scrive Vittoria Puccini a corredo delle foto – I suoi colori, i suoi profumi, i sapori, la sua luce. Benvenuto Ottobre 🍁🍂🌰”. L’autunno le fa bene e si vede, glielo suggerisce anche una sua fan page: “L’autunno è una stagione bellissima.. però lasciati dire che pure te non scherzi proprio! ♥️ 🍁🍂 .

Tanti messaggi di apprezamento anche da parte di alcune sue colleghe come Camilla Filippi, Jane Alexander e Michela Andreozzi.