“Pomeriggio 5”, Barbara D’Urso fa infuriare l’ospite: “Non dovevi invitarmi”. Volano parole pesanti

A “Pomeriggio 5”, Barbara D’Urso si è collegata con lo psicoterapeuta Alessandro Meluzzi. Tra la conduttrice e l’ospite sono volate parole pesanti

In questi giorni, i giornali non parlano d’altro che della vicenda riguardante Alessandro Meluzzi, il noto psicoterapeuta sospeso dall’ordine dei medici chirurghi e odontoiatri di Torino. L’uomo, che fin dal principio della pandemia si era mostrato a favore delle posizioni dei “no vax”, ha deciso di non sottoporsi alla vaccinazione, nonostante gli obblighi connessi alla professione. L’Ordine torinese ha dunque sospeso lo psicoterapeuta, che avrebbe rifiutato il vaccino nonostante, nel suo caso, non sussistano delle comprovate motivazioni di salute che lo sollevino dall’obbligo.

Barbara D’Urso, che ha voluto garantire a Meluzzi il diritto di chiarire le proprie posizioni, lo ha invitato ad intervenire nella puntata odierna di “Pomeriggio 5“. Nel giro di pochi minuti, i toni si sono immediatamente accesi: tra la conduttrice e l’ospite sono volate parole al veleno.

“Pomeriggio 5”, Barbara D’Urso fa infuriare l’ospite: “Non dovevi invitarmi”

Alessandro Meluzzi, che Barbara D’Urso ha invitato nella puntata odierna di “Pomeriggio 5”, è stato attaccato da tutti gli ospiti presenti in studio. Lo psicoterapeuta, sospeso dalla professione fino alla fine dell’anno per non essersi sottoposto al vaccino, ha voluto chiarire una volta per tutte le proprie posizioni. “Data la mia situazione clinica, ho scientemente deciso di non vaccinarmi. Ma non l’ho mai consigliato agli altri“: queste le parole con cui il medico si è difeso da una delle tante accuse che gli sono state rivolte nei giorni scorsi. Gli ospiti in studio, da Candida Morvillo a Mauro Coruzzi, lo hanno immediatamente incalzato con le loro osservazioni scomode.

“Come mai, se tu sei oggettivamente un soggetto che non dovrebbe vaccinarsi, non lo hai fatto certificare da un medico?“: questa la domanda che i presenti, compresa la D’Urso, hanno posto a Meluzzi. Quest’ultimo, adirato per essere stato interrotto, ha alzato i toni fino ad ordinare agli interlocutori di tacere e di permettergli di finire il discorso. La conduttrice, inizialmente, ha cercato di calmare gli animi e di garantire all’ospite il diritto di parola.

“Non mi sottoporrò ad una terapia che potrebbe nuocermi in modo irreversibile“, ha proseguito Meluzzi, continuando a ribadire con fermezza la propria posizione. Gli ospiti, increduli, sono tornati ad analizzare la sua situazione: “Se la tua scelta fosse legittima, non saresti stato sospeso dalla professione“. A quel punto, il medico è sbottato nel bel mezzo della diretta, prendendosela addirittura con la conduttrice: “Lo sapevo che non dovevo venire perché tanto sarebbe finita così. Non dovevi invitarmi“. La padrona di casa, che non si è lasciata sopraffare, ha risposto per le rime all’ospite.

“Non è una cosa bella quella che tu stai facendo in diretta. A me questi teatrini non piacciono!“: questa la dura stoccata di Barbara, che nei minuti successivi ha congedato l’ospite mettendo una pietra sopra all’argomento. La conduttrice non aveva mai perso la pazienza fino a questo punto.